Britský superoperátor má prozatím zelenou. Jeho vznik mohou zhatit úřady

O2 je největší telefonní společností ve Velké Británii, má zhruba 34 milionů klientů. Virgin Media poskytuje na ostrovním státě kabelovou televizi a širokopásmové připojení k internetu asi šesti milionům klientů. Zhruba tři miliony zákazníků pak využívají její služby pro mobilní telefony.



Sloučená skupina hodlá během pěti let ve Velké Británii investovat deset miliard liber (310 miliard korun). Bude významným konkurentem pro bývalý britský monopol BT, který je nyní hlavním poskytovatelem kombinovaných internetových a telefonních služeb, upozornila agentura AP.

Transakce by podle AP měla být dokončena zhruba v polovině roku 2021. Spojení obou britských telekomunikačních společností nicméně standardně podléhá schválení regulačních orgánů. Analytik Paolo Pescatore ze společnosti PP Foresight však nepředpokládá, že by v tomto případě hrozil podobný osud jako při někdejší snaze Telefóniky o prodej britského O2.

Španělé se pokoušeli britskou divizi O2 prodat hongkongskému konglomerátu Hutchinson Whampoa, který za ni nabízel 10,25 miliardy liber, tedy v přepočtu podle současného kurzu více než 318 miliard korun (více viz Bývalé impérium O2 se Telefónice smrskne na jedinou pobočku). Evropská komise nicméně v roce 2016 tuto transakci zablokovala kvůli obavám z negativních dopadů na hospodářskou soutěž.

Podle AP má spojením v případě posvěcení regulačních orgánů vzniknout ve Velké Británii zcela nová telekomunikační společnost. V současnosti ovšem není jasné, pod jakou značkou bude společný podnik Telefóniky a Liberty Global vystupovat. Nelze tedy vyloučit, že značka O2 nadobro zmizí i z britského telekomunikačního trhu.

Výprodej u Telefóniky kvůli dluhu

Španělská společnost se v roce 2013 kvůli snaze snížit dluh zbavila například irské divize O2, kterou koupila již výše zmíněná společnost Hutchinson Whampoa (více viz Výprodej u Telefóniky: irská pobočka prodána a na dveře klepe AT&T). V březnu 2015 se tak původní irské O2 spojilo s telekomunikační společností Three Ireland. V roce 2013 se Telefónica zbavila i české divize, tuzemského operátora O2 tehdy koupila skupina PPF miliardáře Petra Kellnera (více viz Kellner přebírá české O2, nudit se nebudou zaměstnanci ani zákazníci).



V současnosti je Telefónica v Evropě kromě Velké Británie a domácího španělského trhu aktivní už jen v Německu, kde pod značkou O2 provozuje největšího mobilního operátora. Ten vznikl v roce 2013 sloučením s operátorem E-Plus, kterého španělská společnost koupila od nizozemské skupiny KPN (více viz V Německu zmizí jeden operátor. O2 kupuje operátora E-Plus).