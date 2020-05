Prodej britského O2 jim zablokovali, tak se snaží vytvořit superoperátora

Španělská Telefónica uvedla, že vzhledem k faktu, že rozhovory jsou teprve na začátku, není jisté, že budou úspěšné. O2 je největší telefonní společností ve Velké Británii se zhruba 34 miliony klientů. Společnost Virgin Media poskytuje na ostrovním státě kabelovou televizi a širokopásmové připojení k internetu asi šesti milionům klientů, její mobilní služby využívají zhruba tři miliony zákazníků.

Spojení podniků by podle BBC vytvořilo jeden z největších telekomunikačních a zábavních podniků ve Velké Británii a zvýšilo tlak na bývalý britský telekomunikační monopol BT, který vlastní druhou největší britskou mobilní síť EE.

Telefónica se v minulosti pokoušela prodat britskou divizi O2 hongkongskému konglomerátu Hutchinson Whampoa, který za ni nabízel 10,25 miliardy liber, tedy v přepočtu podle současného kurzu více než 318 miliard korun (více viz Bývalé impérium O2 se Telefónice smrskne na jedinou pobočku). Transakce, na níž se obě strany dohodly v prvním čtvrtletí 2015, ovšem podléhala ještě schválení regulačními orgány. Dokončena měla být nejpozději v červnu 2016, v témže roce ji však Evropská komise zablokovala, a to kvůli obavám z negativních dopadů na hospodářskou soutěž – ve Velké Británii by poté totiž zůstali pouze tři hlavní mobilní operátoři.

Analytik Paolo Pescatore ze společnosti PP Foresight nepředpokládá, že by podobný osud hrozil i případné dohodě o spojení firem O2 a Virgin. Podotkl totiž, že Virgin Media poskytuje hlavně širokopásmové připojení a televizi, zatímco O2 se zaměřuje na mobilní služby. Zákazníkům by tak mohly být nabízeny finančně výhodnější balíčky služeb.

Aby ovšem získaly na popularitě, tak by to podle telekomunikačního analytika Kestera Manna z CCS Insight vyžadovalo změnu jejich smýšlení. Podotkl totiž, že britskému telekomunikačnímu trhu je myšlenka sdružení více služeb do jednoho balíčku ve srovnání s jinými evropskými trhy téměř cizí. Podle něj britští zákazníci takový typ služby doposud nevyžadovali.