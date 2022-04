O2 dává mládeži měsíc neomezeného internetu zdarma a slevu na sluchátka

O2 v rámci kampaně budování 5G sítě na začátku dubna nabídlo měsíc mobilního internetu zdarma pro všechny tarifní zákazníky. Tedy logicky pro ty, kteří mají tarif s datovým balíčkem, ti dostanou neomezená data plnou rychlostí. V případě zákazníků s tarifem, kde již neomezená data jsou, pak akce platí pro tarify s omezenou rychlostí. Ti dostanou neomezenou rychlost.

Analogicky to samé platí i pro mladé zákazníky do 26 let, kteří mají některý z tarifů pro mladé. O2 nabízí dva s datovým balíčkem: You 5 GB a You 20 GB. V jejich případě si zákazníci mohou aktivovat měsíc neomezených dat s plnou rychlostí. U třetího tarifu You Neo, který již neomezená data obsahuje, získají zákazníci na měsíc neomezenou rychlost. Dodejme, že měsíční poplatky za tyto tarify jsou 399, 549 a 749 korun.

Neomezený internet lze čerpat jak na nové 5G síti tak na LTE připojení. Aktivace přes aplikaci operátora lze provést v dubnu či květnu, balíček platí měsíc od aktivace. Po skončení se tarif automaticky přepne do standardního nastavení, což je férové řešení.

Jenže je tu jeden háček, na který si zákazníci musí dát pozor. Stejně jako u běžných tarifů i zde operátor současně aktivuje balíček O2 Security. Ten je na zkušební měsíc zdarma, pak stojí 39 korun. Operátor na to upozorní v SMS, ale zákazník si musí balíček sám v aplikaci vypnout.

Součástí akce pro mládežnické tarify je i sleva 1 000 korun na sluchátka. Tu zákazníci mohou využít na dva modely true wireless sluchátek. Prvními jsou firemní O2 Pods, které standardně stojí 1 299 Kč, se slevou vyjdou na 299 korun. Případně lze tisícikorunu ušetřit u sluchátek Apple AirPods Pro. Ty stojí běžně 6 689 Kč, po slevě tak vyjdou na 5 689 korun. Slevu lze uplatnit v aplikaci O2.

Novou kampaň tarifů pro mladé bude propagovat tradičně písnička, respektive její interpreti. Tentokrát to bude Nevím od dua Ben Cristovao a Marcell. V předchozích kampaních O2 podpořilo písničky od Toma Prince, od skupiny John Wolfhooker a zpěvačky Pam Rabbit.