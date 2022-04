Měsíc neomezeného internetu zdarma. O2 propaguje své opravdové 5G

Sítě 5G může aktuálně využívat u operátora O2 už 1,6 milionu zákazníků. Aktuálně je pokrytá celá Praha a Brno, další města a také část střední Moravy. Operátor se rozhodl při pokrývání 5G k přebudování a modernizaci celé sítě.

Podle technologického ředitele Jana Hrušky O2 jako jediný operátor v tuzemsku používá pro 5G samostatnou frekvenci 3,7 GHz, což mu umožňuje nabídnout vyšší rychlosti než v pásmech 1800 a 2100 MHz, které primárně využívá konkurence. Celkově pro sítě LTE a 5G firmy využívá 125MHz pásma, což je dvojnásobek toho, co ostatní, řekl Hruška.

V této souvislosti operátor nabídne měsíc neomezeného internetu zdarma. Zákazník si nabídku může aktivovat od dubna do konce května v aplikaci Moje O2. Po skončení akce se balíček neomezených dat sám vypne. Nabídka není omezená na síť 5G, lze ji využívat i v síti LTE (4G). Akci lze využít s tarify: Free+ Modrý, Free+ Stříbrný, Free+ Bronzový, Free+ Zlatý, Neo Modrý, Neo Bronzový, You 5G, You 20 GB, You Neo nebo Můj první tarif.

Součástí balíčku neomezeného internetu je i služba O2 Security, která dokáže odhalit zavirované stránky, podvodný eshop nebo elektronické bankovnictví, upozornit na to uživatele a zablokovat mu vstup. V rámci balíčku je služba zdarma, jinak stojí 39 korun měsíčně. Před koncem platnosti balíčku dostane zákazník SMS s upozorněním. Pokud službu zákazník v aplikaci vypne, dál službu nečerpá, jinak je dále zpoplatněna uvedenou částkou.

Současně operátor spouští novou kampaň Opravdové 5G a mění zavedený slogan z Chytrá síť O2 na Inteligentní síť O2.

Konkurenční operátoři také budují své sítě 5G. Aktuálně nejrozsáhlejší pokrytí má operátor Vodafone, který už před koncem loňského roku pokrýval signálem 5G přes 60 procent populace České republiky. T-Mobile ve stejné době uváděl pokrytí signálem 5G pro zhruba 25 procent populace.