O2 pokryje metro 5G signálem. Do konce roku bude v desítkách stanic

První stanicí, kterou O2 pokryje 5G signálem, bude stanice Muzeum na trase C. Pokrývání má podle vyjádření operátora začít v nejbližších dnech, do konce roku má být pokryto 35 stanic a navazujících tunelů.

Na trase C půjde o úsek Háje – Nádraží Holešovice, na trase B se pokrytí 5G signálem kromě úseku Českomoravská – Radlická dočká i stanice Nové Butovice a v případě trasy A půjde o úsek Náměstí Míru – Dejvická. Další stanice pražského metra se pokrytí dočkají v roce 2021. Předpokladem k využití sítě páté generace je nicméně nutnost vlastnit telefon s podporou 5G.

Podle Václava Dostála, který má v O2 na starost prodej mobilních telefonů a dalších zařízení, poptávka po 5G smartphonech roste. Každý desátý telefon zakoupený v síti operátora podle něj tuto síť podporuje a lze očekávat, že po Vánocích počet aktivních 5G telefonů v síti operátora ještě výrazně vzroste.



O2 není nicméně prvním tuzemským operátorem, který 5G v metru spouští. Pokrývá jej i T-Mobile (více viz T-Mobile spustí 5G v Praze a Brně. Slibuje nejširší pokrytí) a už na začátku října se prvních 15 stanic metra a přilehlých tunelů dočkalo pokrytí od Vodafonu, který nasadil technologii Dynamic Spectrum Sharing (DSS) umožňující dynamické sdílení frekvencí mezi 4G a 5G. Zákazníkům tohoto operátora byl 5G signál v první fázi dostupný v úsecích Dejvická – Muzeum na trase A a Smíchovské nádraží – Českomoravská na trase B, a to vyjma stanic Národní třída a Náměstí Republiky. Během prvního čtvrtletí 2021 chce mít Vodafone signálem 5G pokryto až 36 stanic (více viz Na toto zařízení se v metru podívat nemůžete. Zařídí vám internet).