Vypadá jako milá kočka, ale umí zařvat

Řev pumy dokáže vyděsit poutníky po americké divočině i návštěvníky Zoo Tábor, kde chovají samici s něžným jménem Líla. I ta se ale umí čas od času rozohnit a pěkně od plic zařvat. „Nejednomu nepřipravenému člověku procházejícímu kolem této jinak roztomilé kočky přeběhne mráz po zádech,“ vypráví mluvčí táborské zoo Filip Sušanka.

Američané jim říkají mountain lion – horský lev. Jejich řev je slyšet na velmi velkou vzdálenost. Když ho někdo uslyší v přírodě, většinou se ale nemusí bát. To si jen puma americká brání své území a jasně dává najevo, že právě ona je zde doma.

„Na to, že vstupujete na její teritorium, upozorní s velkým předstihem. V takovou chvíli se stačí jen otočit a nerušit pumě její klid. Bránit své území je pudová záležitost společná pro všechny predátory bez ohledu na to, kde právě žijí,“ ujistil Sušanka.

Často útočí z výšky

Puma americká se volně vyskytuje v Severní i Jižní Americe – od Kanady až po nejjižnější cíp kontinentu. Je velmi přizpůsobivá, vyskytuje se až do výšky 4 500 metrů nad mořem. Žije samotářským způsobem života, samci se se samicemi sdružují jen v době páření. Samice vábí samce hlasitým voláním, ti pak o možnost pářit se s ní mezi sebou bojují.

Pumy často útočí skokem z výšky, překvapenou kořist většinou usmrtí prokousnutím hrdla. Nejčastější potravou jsou jelenovití, loví také menší zvířata, jako jsou bobři, pásovci, divoká prasata, veverky, králíci, mývalové, skunkové a malí hlodavci.

Ve volné přírodě se pumy striktně vyhýbají teritoriím, ve kterých žijí jaguáři. Jsou vynikající skokani, z místa dokáží skočit až šest metrů, s rozběhem až dvojnásobek. Ocas používají při skoku jako kormidlo. „Není vědecky potvrzené, že by se puma vyskytovala v černé barvě,“ doplnil mluvčí.

Táborská zoo se specializuje na chov a ochranu ohrožených druhů zvířat. Návštěvníci v ní najdou i další velké šelmy, mezi které patří lev pustinný, fosa madagaskarská,rys karpatský, tygr ussurijský, vlk arktický či medvěd hnědý. V říjnu je otevřená denně od 9 do 17 hodin, od listopadu do února se otevírací doba mění na víkendy a svátky od 9 do 16 hodin.