Úvěrů je nespočet. Jak se v nich zorientovat?

Kromě neúčelových spotřebitelských úvěrů jsou také účelové nezajištěné úvěry, u nichž mohou být peníze použity jen na konkrétní účel. Typicky bývají určeny na bydlení nebo na auta.

Maximální výši spotřebitelských úvěrů má každá banka nastavenou jinak. Například neúčelovou Osobní půjčku u Komerční banky je možné využít až do výše 2,5 milionu korun. U AirBank si lze „sáhnout“ až na 1,2 milionu korun, u PRESTO Půjčky na cokoliv od UniCredit Bank až na 1,25 milionu korun, u Minutové půjčky od Raiffeisenbank až na 800 tisíc korun.

Obvykle si ale lidé půjčují mnohem méně. „Průměrná tržní čísla se pohybují kolem 250 tisíc korun,“ říká Jan Brejl, obchodní ředitel skupiny Partners. Mnoho úvěrů je ale výrazně nižších. Například u Raiffeisenbank se nejčastěji úvěry pohybují kolem 50 tisíc korun, u AirBank lehce přes 100 tisíc korun.

„Maximální délka splatnosti je u spotřebitelských úvěrů 10 let. Pokud má klient hypoteční úvěr, tak je maximum stanoveno na 8 let,“ upřesňuje Brejl. U AirBank aktuálně sazby spotřebitelských úvěrů začínají od 4,9 procenta, u Raiffeisenbank od 6,7 %, u Komerční banky od 6,9 procent. „U úvěru PRESTO Půjčka na cokoliv je výše sazby od 6,49 % ročně. RPSN činí 8,3 % ročně,“ říká Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank.

A právě údaj o RPSN je ten stěžejní, který by vás měl zajímat možná ještě více než samotná sazba. Vyjadřuje totiž celkové náklady spojené s úvěrem (např. i to, jaké poplatky jsou s úvěrem spojené apod.). Pro samotné splácení je zásadní výše měsíční splátky, která se reálně promítne do rozpočtu domácnosti.

Úvěr od stavební spořitelny

Na modernizaci či rekonstrukci bytu nebo domu bude vhodný účelový úvěr. Například UniCredit Bank nabízí PRESTO Půjčku na lepší domov. Typické jsou úvěry stavebních spořitelen, které je možné využít na vše, co souvisí s bydlením. V nabídce mají i úvěry bez nutnosti zajištění nemovitostí. Výhodou těchto nezajištěných úvěrů je i délka splatnosti. Třeba u Modré Pyramidy až 20 let, u Buřinky (Stavební spořitelny ČS) až 25 let. Díky tomu ani při vyšší částce nebude splátka vysoká. Maximální částky umožní udělat i rozsáhlou rekonstrukci. Modrá pyramida půjčí až jeden milion korun, Raiffeisen stavební spořitelna až 1,5 milionu korun, a Buřinka dokonce až 2,5 milionu. Průměrná výše úvěrů se ale pohybuje kolem 500 tisíc korun.

Jak drahý úvěr bude, to záleží na konkrétním produktu. Pokud máte smlouvu o stavebním spoření a nějaké peníze už na ní máte nastřádané, můžete využít úvěr ze stavebního spoření. Pokud spoříte aspoň 2 roky, umožní vám stavební spořitelna půjčit si maximálně dvojnásobek vašeho zůstatku na účtu stavebního spoření. Máte-li tedy na stavebku zůstatek účtu třeba 50 tisíc korun, pak vám půjčí až 100 tisíc korun. Lákavá je úroková sazba těchto úvěrů. U Buřinky by aktuálně byla 3,99 %, u Modré Pyramidy lze u spořicího tarifu ALFA získat úvěr se sazbou 3,49 %. Kromě toho mají stavební spořitelny i úvěrové produkty, kde pro získání úvěru není třeba mít stavební spoření uzavřené. Tady už ale sazby budou vyšší, mezi 6 až 8 %.

Úvěr na pořízení auta

Na koupi auta lze využít neúčelový spotřebitelský úvěr. Ten dává největší svobodu (banka se neptá, na co si půjčujete), ale bývá dražší. Větší smysl proto dává účelový spotřebitelský úvěr na auto, i když je s ním spojena větší administrativa. „Budete muset doložit účel, tedy kupní smlouvu na konkrétní vůz, který jste si vybrali, a pak doložit, že jste se skutečně stali majitelem,“ popisuje Marcela Mazáková, úvěrová analytička Partners. Doplňuje, že většina poskytovatelů financuje účelovými úvěry vedle nových vozů i ty starší, ty ale jen do určitého stáří. Třeba do stáří 6 let v době žádosti nebo do 12 let v době splacení úvěru. Úroková sazba zde bývá nižší než u neúčelových půjček. Zásadní je, že od prvopočátku jste majitelem vozidla.

Naproti tomu u finančního leasingu, což je další možnost financování auta, je kupujícím leasingová společnost. „Jednoduše řečeno, spotřebitelský úvěr poskytne klientovi prostředky na koupi, zatímco leasing zapůjčuje klientovi nějaký předmět, který při skončení smlouvy klient odkupuje,“ vysvětluje Plocek. A je tu i další rozdíl. Ze spotřebitelského úvěru lze financovat až 100 procent kupní ceny, u leasingu je třeba dát akontaci (vlastní zdroje), obvykle minimálně 30 procent. Finanční leasing je vhodný hlavně pro dražší auta. Obvykle ho využívají spíše firmy.