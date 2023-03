Světlo na konci tunelu pro řidiče. Už příští rok

Ať už se řidič přijíždějící do Brna ze severu vydá po východní, nebo západní větvi velkého městského okruhu, vždy narazí na omezení. Na východní části se u Tomkova náměstí staví estakáda. Ta potěší hlavně řidiče z Líšně a Vinohrad, kteří po výjezdu z Husovického tunelu už nepojedou přes světelné křižovatky do častých kolon, ale zamíří po dlouhých mostech přes železniční koridor k Rokytově ulici. „Vzhledem k pokračujícím stavebním pracím na hlavní trase je provoz aktuálně ve směru k Husovickému tunelu veden na levé straně, v obou směrech platí zákaz odbočení vlevo. Ve směru od Husovického tunelu není možné odbočit vlevo do ulice Valchařské. Ve směru do Husovického tunelu platí zákaz odbočení vlevo do Dukelské třídy. Stav bude stejný až do 30. června,“ uvedla za Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.

Z Rokytovy má v budoucnu pokračovat okruh tunelem pod Vinohrady. Aktuálně ŘSD zpracovává projekt podrobného geotechnického průzkumu, v tomto případě průzkumné štoly. Získání stavebního povolení odhaduje nejdříve na rok 2028 a dokončení více než dvoukilometrového úseku za dalších pět let.

K rekonstrukci mostů se přidá oprava kanalizace

Každopádně řidiči po dostavbě mostů sjedou zpět na Gajdošovu ulici. A i tam je čeká omezení kvůli opravě kanalizace a vodovodů. „Brno plánuje provést obě stavby v roce 2024 a sladit je s probíhající rekonstrukcí mostu v ulici Otakara Ševčíka, aby bylo využito současných omezení, uzavírek a objízdných tras a daná lokalita nebyla dopravními omezeními v dalších letech zatěžována vícekrát po sobě,“ vysvětlila mluvčí Brněnských vodáren Renata Hermanová a zmínila další navazující stavbu.

Opravu jedné z nejdelších mostních konstrukcí v Česku v ulici Otakara Ševčíka zahájili silničáři letos v lednu. „Jsme si vědomi toho, že dopravní situace bude složitá, řidičům se předem omlouváme za komplikace,“ prohlásil šéf brněnské pobočky ŘSD David Fiala při zahájení.

Doprava i přes zúžení ze čtyř pruhů do dvou byla ale hned po startu plynulá. Ostatně silničáři odklonili veškerou tranzitní dopravu, která by tudy běžně projížděla na sever, přes dálnici D1 až na druhou stranu Brna. Tam naopak kamiony i další vozy v současnosti sjíždí do Pisáreckého tunelu a pokračují po Žabovřeské ve směru na Svitavy.

Ani tady se ale komplikacím nevyhnou. Už několik let se šoféři potýkají s omezením kvůli rozšiřování tamní silnice, která měla dosud v místě jen jeden pruh v každém směru. Lokalita Žabovřeské je komplikovaná i kvůli tomu, že z jedné strany rozšíření blokuje sousední koryto řeky Svratky, na druhé straně to donedávna byla tramvajová trať vedoucí podél skály. Ve skále proto silničáři pro tramvaje prorazili tunel. „Předběžný termín, kdy by na trati mohl být zahájen provoz, je 1. května, ale ještě se uvidí, zda se do té doby vše stihne,“ sdělila mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Doležalová s tím, že první technické jízdy bez pasažérů se plánují už na březen. Cestující, kteří využívali tuto linku MHD, musí více než dva roky jezdit po jiných trasách posílenými spoji.

Komplikace u riviéry

Dalším úsekem okruhu, který se letos na přelomu března a dubna rozkope a kde nastane zúžení, je Bauerova ulice podél brněnského výstaviště a v létě hojně navštěvovaného koupaliště Riviéra. „V současnosti řešíme s vybraným zhotovitelem možnosti, jak zajistit, aby bylo omezení pro provoz koupaliště a výukového centra pro dopravní výchovu co nejmenší,“ doplnil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek s tím, že se snaží v maximální míře zachovat pěší přístup po dobu celého roku. „Bohužel neumíme nahradit rozsáhlé parkovací plochy pro návštěvníky koupaliště,“ dodal.

Dnes sem mohou lidé přijet – ať už autem, nebo autobusem – a dostanou se přes silnici po přechodech. Ty ale po úpravách zmizí, oba směry se oddělí a silnici pěší překonají po plánovaných lávkách. „Práce by měly být hotové za 750 dní, tedy něco málo přes dva roky. Zprovoznění ulice by se mělo stihnout za 600 dnů, lávka pro pěší a cyklisty k Riviéře by měla být hotová dříve. Zhotovitel na to má 290 dnů,“ sdělil už loni na jaře při zahájení soutěže brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) s tím, že součástí prací jsou i nové rozsáhlé parkovací plochy v západní části výstaviště.

Ani dál na navazující ulici Poříčí, jež je součástí okruhu, to není bez omezení. Kvůli stavbě protipovodňových opatření je tam částečně zúžený provoz. I tato stavba, která jako předešlé výrazně komplikuje provoz na frekventovaných silnicích, má být hotová v příštím roce.

Postupně se navíc u Brna rozbíhá dlouho očekávané rozšiřování D1 mezi sjezdy na D2 a D52. Tento úsek nejstarší české dálnice patří dlouhodobě mezi ty vůbec nejvytíženější v Česku a kapacitně nestačí. Na začátku roku již začaly přípravné práce, nedávno ŘSD oznámilo, že obdrželo od firem pět nabídek na tuto zakázku za 1,3 miliardy korun. Hotovo má být za tři roky.