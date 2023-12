„Přinášíme finance přímo tam, kde jsou potřeba“

Úvěry Inbank nabízí prostřednictvím svých partnerů. „Máme úspěch, pokud jde o partnerství v prodeji automobilů a nyní se zaměřujeme na prodej elektroniky, spolupracujeme s e-shopy a navazujeme spolupráci s dalšími prodejci,“ vypočítává v rozhovoru předseda představenstva a zakladatel Inbank Priit Poldoja.

Můžete nastínit, jak to celé funguje?

Když si lidé chtějí koupit auto, většina z nich si na něj potřebuje půjčit. My spolupracujeme přímo s danou prodejnou vozů – nabídneme peníze a prodejce zprostředkuje zákaznická data. Máme to nastavené tak, aby to bylo co nejjednodušší. Celý proces je automatizovaný a pro obě strany velmi jednoduchý. Přinášíme financování přímo tam, kde je potřeba: na tomto místě si vyberu, co chci koupit, a získám zde také úvěr.

Celý magazín

Jak je to s úroky z úvěrů? Zaujalo mě, že někteří vaši partneři ty úroky údajně vezmou na sebe, takže pro klienta se ten produkt nezdraží...

Zpravidla platí úroky zákazníci. Při koupi automobilu jsou zapojeny tři strany: prodejce, zákazník a my. Nikdo není zvýhodněn, všichni z toho mají prospěch. U některých jiných komodit, jako je třeba elektronika, může být situace taková, že náklady kompenzuje prodejce a zákazníkovi se úrok odpouští. U automobilů tomu tak ale není.

Vaše organizace pracuje na bázi digitálního bankovnictví. Co považujete za hlavní motor digitalizace v pobaltských zemích, odkud přicházíte?

sme estonská společnost, začínali jsme právě v Estonsku. Krátce po roce 2000 naše vláda zavedla digitální občanské průkazy, které byly povinné pro všechny. Právě to vytvořilo základ infrastruktury pro bezpečné transakce. Velké banky a telekomunikační společnosti zároveň zřídily certifikační centrum. Rozšiřovat se také začalo mobilní ID. Dříve bylo nutné fyzicky vkládat kartičku do počítače, ale nyní jsou přihlašování a přístupy řešeny pomocí mobilních telefonů. Vláda a hlavní hráči v oboru společně založili základní infrastrukturu a tato technologie mohla být nadále rozvíjena, což bylo obrovským přínosem. Mnoho estonských bank poté přeneslo tento koncept i do sousedních zemí, jako jsou Litva a Lotyšsko, ale v Estonsku to začalo. Podobné řešení je bankovní identita, kterou máme od roku 2012. Ta se dá využít pro žádost o úvěr, uskutečnění nákupu na splátky a k identifikaci.

V čem je Česko pro vás zajímavé?

Vždy, když vstupujeme na nový trh, se snažíme nabídnout něco víc oproti konkurenci. V České republice je hodně dobrých bank, ale my musíme být lepší. V našem případě to znamená, že jsme vyvinulirychlý a snadný proces pro naše partnery i zákazníky.

Má ekonomicky rozumně uvažující člověk nakupovat vůbec něco na splátky?

Samozřejmě nemohu odpovědět jinak než ano. Rád bych to však vysvětlil – to, co my nabízíme, je odlišný produkt. Nyní jsou splátky na českém trhu poměrně drahé, celá situace je agresivní, mám na mysli otevřené kreditní limity a podobně. My se snažíme poskytnout obchodníkům nástroje pro jejich růst. Proto spolupracujeme s našimi partnery, ať už jsou to kamenné obchody nebo online platformy, abychom jim pomohli najít nejlepší řešení. V Estonsku existuje systém předplatného nebo pronájmu například u iPhonu. Tento systém zahrnuje také pojištění a měsíční platby, které jsou nižší než nulové úroky. To je dáno tím, že telefon má vždy nějakou zůstatkovou hodnotu. Tento koncept je velmi populární na americkém trhu, kde takto probíhá až 80 procent prodeje telefonů. Samozřejmě, když máte peníze, tak si tu věc koupíte. Když je nemáte, hledáte možnost financování právě pomocí těchto nástrojů. Tohle vám pomůže koupit si, co chcete, a rozložit si platbu tak, aby to pro vás bylo zvládnutelné. V našem portfoliu máme zhruba 50 procent obchodníků, kteří zákazníkům nabízejí nulový úrok. Tam pak probíhá kompenzace mezi námi a obchodníky. Například v Polsku jsme takto velmi úspěšní ve financování solárních panelů.

Jak je možné, že jste při schvalování úvěru tak rychlí?

Hrají v tom roli dvě důležité věci. Zaprvé: žádost o úvěr, kterou potřebujete vyplnit, je mnohem kratší. Třeba žádost u většiny bank má asi 40 políček, nám stačí šest. Druhým faktorem je digitální zpracování dat. Mnoho údajů se nyní může přenášet automaticky, ať už je to z úvěrových rejstříků, nebo z online informací o příjmech, takže díky digitálnímu zpracování můžeme prověřit žádost rychle.

Od příštího roku chcete v Česku nabízet i vklady do vaší banky. Čím chcete českého poměrně konzervativního zákazníka, který je zvyklý na své kamenné pobočky, přesvědčit, aby vám peníze svěřil?

V Evropské unii platí garance vkladů do 100 000 eur. Navíc naše společnost má více než jednu miliardu eur ve vkladech, především v Německu, což je též poměrně konzervativní země. Proto věříme, že pokud přijdeme s nabídkou dobré ceny a úroků, zákazníky to osloví.