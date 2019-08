Cestování autobusem i vlakem v kraji zdraží. Někde i o čtvrtinu

Například jízdné z České Kamenice přes Kamenický Šenov a Prysk do Nového Boru zdraží o čtvrtinu, z 16 na 20 korun. Za cestu mezi Jabloncem a Libercem zaplatí cestující namísto pětadvaceti třicet korun.

Pokud zaplatí Opuskartou, bude jej to stát 26 korun. Dražší budou i předplatní kupony, například cena měsíčního z Liberce do Jablonce se ze současných 600 korun zvýší na 720 korun.

Naopak dál ušetří ti, co používají krajskou čipovou kartu Opuskartu. Jízdné pak přijde zhruba o pětinu levněji. Odbavení je navíc rychlejší než při placení hotovostí.

Doprava se v kraji naposledy zdražovala před šesti lety. Podle hejtmana Martina Půty je to ale nyní nezbytné. V příštím roce stoupnou náklady na dopravu oproti letošnímu roku o přibližně 60 milionů korun.

„Růst nákladů vyplývá z nových dopravních smluv, především v železniční dopravě. Teprve nyní se do nich plně promítl podstatný nárůst mezd a ostatních nákladů z posledních let. Nechceme vzniklou situaci řešit omezováním autobusových a železničních spojů. Bylo tedy nutné hledat pokrytí zvýšených nákladů jinou cestou,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

Zdražení pokryje asi polovinu nákladů

Náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták připomněl i to, že kraji zvyšuje výdaje zlepšování dopravní dostupnosti obcí.

„Od roku 2013 podstatně narostl rozsah objednávaných výkonů v autobusové dopravě. Pokud chceme dál zaručit kvalitu a rozsah služeb, musíme přistoupit k tomuto zdražení,“ uvedl Sviták.

Navrhovaná změna pokryje přibližně polovinu vyšších nákladů na dopravu, zbytek doplatí Liberecký kraj. Změnu tarifu IDOL ale ještě musí schválit krajské zastupitelstvo na konci srpna. „Populární krok to není, udělat ho ale musíme. V radě kraje to podpořilo všech devět členů. A předpokládáme, že v zastupitelstvu to podpoří všichni čtyři koaliční partneři,“ poznamenal hejtman Půta.

Vedení kraje bude systém každé dva roky vyhodnocovat. Při prosincové velké změně jízdních řádů chce rozhodovat, jestli se ceny zvýší o inflaci. „Od posledního zdražení v systému IDOL v roce 2013 i přes zvyšující se inflaci, narůstající náklady na dopravu a zvyšování mezd se jízdné neupravovalo,“ řekl ke změně ceníku Pavel Blažek, jednatel společnosti KORID LK, která veřejnou dopravu v kraji koordinuje.

Kompletní ceník a zákaznické informace budou během září k dispozici na webových stránkách www.iidol. cz. „Lidé tam najdou počitadlo, které může porovnat ceny na jednotlivých trasách. Samozřejmě do nabytí platnosti nových ceníků si lidé mohou předkupovat na příští rok síťové a dlouhodobé jízdenky za stávající ceny a ušetří,“ připomněl hejtmanův náměstek Sviták.