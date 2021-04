Slavil, provokoval a střílel. Za vraždu souseda soud muži vyměřil 14 let

V neděli 20. září 2020 se v obci ozvalo pět výstřelů. Sousedskou rozepři nepřežil sedmatřicetiletý muž, otec dvou malých dětí.



Za jeho vraždu byl dnes odsouzen sedmačtyřicetiletý Václav Míka. Soud ho poslal do vězení na čtrnáct let a vyhověl tak návrhu státní zástupkyně.

Kromě toho musí obžalovaný pozůstalým vyplatit více než šest milionů korun. Rozsudek není pravomocný, obě strany si nechaly lhůtu na podání odvolání.



Podle soudce Pavla Pachnera vzešla provokace jednoznačně ze strany obžalovaného. „Je evidentní, že si šel pro zbraň s jasným úmyslem ještě před konfliktem,“ vysvětlil soudce. Upozornil i na to, že celou situaci od začátku nahrávala družka poškozeného na mobil.

Podle spisu poškozený zemřel na následky střelných zranění v horní části těla. Většina střel směřovala do hrudníku.



Bezprostřední příčinou smrti byl šok z nadměrné ztráty krve. Podle spisu obžalovaný souseda zastřelil samonabíjecí zbraní Makarov. Ve svém vlastnictví měl legálně další tři zbraně.

Gradace sousedských rozepří

Podle spisu vraždou sedmatřicetiletého muže vygradovaly dlouhodobé sousedské spory. Osudný den rodina obžalovaného popíjela za hlasité hudby na terase. Pak se šel Míka vymočit k plotu, kde si hrálo dítě souseda. Podle soudce šlo o zjevnou provokaci. Ta vyústila ve slovní konflikt mezi poškozeným a rodinou Míkových, při které padala vulgární slova a urážky.

Manželka obžalovaného podle spisu souseda vybízela, aby šel k nim na dvůr. Ten ale podle Pachnera už viděl otevřeným oknem, že si Míka bere zbraň. Mezi manželkou obžalovaného a poškozeným pak došlo k fyzickému konfliktu.

Ten přerušil Míka, který podle spisu začal na poškozeného střílet. Soudce neuznal argumenty obhajoby, že obžalovaný jednal v afektu a pod vlivem alkoholu. „Jeho rozpoznávací schopnosti byly zachovány,“ sdělil Pachner s tím, že Míka popíjel často a na alkohol byl zvyklý.

Podle soudce je ale zjevné, že právě manželka obžalovaného byla útočníkem. „Je zřejmé, že hlavní příčinou je osobnost paní Míkové. Kdyby nešla k bráně a nevyvolala konflikt, tak k tomu nedošlo,“ uvedl Pachner.

Děti viděly smrt otce

Vyplývá to dle jeho vyjádření i z chování Míkových po střelbě. Podle výpovědi svědků, kteří se zraněnému muži snažili poskytnou první pomoc, chtěla manželka střelce napadnout družku poškozeného.



„Nevidím ani náznak lítosti,“ konstatoval soudce a poukázal na to, že během předchozích jednání Míka cynicky obviňoval družku zavražděného.

V rozsudku i vyčíslení nemajetkové újmy zohlednil soudce skutečnost, že pozůstalí byli bezprostředně u činu. „Děti byly konfrontovány se smrtí svého otce,“ upozornil Pachner.

Podle obhájkyně měl být Míka zproštěn obžaloby, nebo by měl být čin posuzován jako nutná obrana. „Je mi líto, co se stalo. Nikdy jsem se nehádal. Nejsem konfliktní typ. Dodnes si neumím vysvětlit, co se stalo,“ uvedl obžalovaný před soudem. Podle státní zástupkyně Ivy Plškové ale šlo o rodinu, na kterou byly stížnosti.