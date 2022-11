Vězeňské službě chybějí dozorci, počítačové generaci nejdou fyzické testy

Stejně jako policii, i vězeňské službě chybějí lidé. Podle generálního ředitele Simona Michailidise není momentálně obsazeno přes tisíc míst. Největší poptávka je po dozorcích, volných je přes sedm set míst.

„Mezi nejméně obsazené věznice patří obě pražské, pak plzeňská, valdická, ale také ve Stráži pod Ralskem a v Rýnovicích,“ vypočítává Michailidis.

Z celkem dvanácti tisíc tabulkových míst postrádají také tři sta odborných a civilních zaměstnanců. Podle ředitele akademie Františka Vlacha neprojde řada zájemců kvůli fyzickým nebo psychickým testům.

„Bohužel se ukazuje, že současná mladá generace nevěnuje tělesné výchově příliš velkou pozornost. Je vidět, že jsou to „počítačové“ děti. To, že nezvládnou studenti, a to nemyslím jen naše, deset dvacet kliků, je opravdu na pováženou,“ poukazuje Vlach.

Dalším sítem je lékařská prohlídka. „U té můžeme zjistit, že mladý člověk trpí na nemoci a problémy, jako je vysoký tlak, vysoký cukr... Pak se stane, že z deseti uchazečů projdou dva,“ upozorňuje Vlach.

Stejně jako u zájemců o práci u policie, i ve vězeňské službě jsou velkým problémem i psychologické testy. „Psychická odolnost je přitom při tomto povolání nutná,“ komentuje ředitel.

„Všichni si umí představit práci lékaře, učitele nebo policisty, ale příslušníka vězeňské služby málokdo, řada zájemců má také zkreslené představy z filmů. Většina z těch, kteří k nám nastoupí, brzo zjistí, že je to opravdu náročná práce. Neumí si představit, že stráví v zamřížovaném světě s vězni dvanáct hodin denně,“ vysvětluje ředitel akademie.

Podle Michailidise opouští službu nejčastěji mladá generace v prvních třech letech.

„Proto se snažíme celý tým stabilizovat. Podle míry neobsazenosti máme náborové příspěvky, stabilizační příspěvky a podobně. Snažíme se zlepšovat také podmínky ve službě a výcviku,“ pokračuje ředitel.

Nová jídelna nadchne dozorce

To byl také důvod, proč generální ředitel navštívil nedávno akademii ve Stráži. Po dlouhých šesti letech vyjednávání zde začne stavba stravovacího zařízení pro zaměstnance akademie i účastníky vzdělávacích kurzů, které zde probíhají.

Nová budova bude stát i s vybavením 84 milionů korun. „Sehnat na ni peníze nebylo tak náročné jako přesvědčit ministerské úředníky,“ komentuje Michailidis.

Akademie dosud žádné vlastní stravovací zařízení neměla a byla odkázána na externího dodavatele.

„Můžeme mít skvělé ubytování, skvělé lektory, ale pokud se lidé dobře nenajedí, tak ta spokojenost jde opravdu dolů. Máme dodavatele, který se ale primárně věnuje pečovatelské službě a ne vždy jsme spokojení s kvalitou,“ vysvětluje Vlach.

Strávníci si tak často stěžovali na nabídku jídel. „Když máte příslušníka, který je tady ve výcviku a má velký energetický výdej, tak samozřejmě můžu mu dát knedlík s omáčkou, ale nesmí to být pětkrát za 14 dnů. To ho nenadchnu,“ dodává.

Nová jídelna i s kuchyní, kde by měli jednodušší práce obstarávat zdejší vězni, bude v provozu na jaře 2024.

Akademií ve Stráži pod Ralskem projde v průběhu roku v průměru 3 500 až 3 700 frekventantů. Časově náročné jsou kurzy u nových příslušníků vězeňské služby, které trvají 15 týdnů.