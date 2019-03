Zchátralé sklady hyzdí Turnov, městu se s majiteli nedaří třicet let hnout

Komplex průmyslových budov je přilehlý k hlavní ulici a činí z ní nejodpudivější místo ve městě. Uhelné sklady o minulém týdnu vyhořely a otevřely tak otázku, co s místem dál.

Radnice je bezmocná. Majitelka žijící v Německu totiž nechce o prodeji ani slyšet.

„S majitelkou ustavičně iniciujeme další a další jednání, avšak bezvýsledně,“ popisuje místostarostka Petra Houšková už třicet let trvající anabázi.

O koupi celého areálu se Turnov snaží od okamžiku, kdy jej v restituci získala česká rodina žijící v Německu. Mezitím se v čele města vystřídali čtyři starostové. Žádnému se restituenty nepodařilo k jednání přimět.

„Já jsem dokonce jel za majitelkou do Frankfurtu s velkorysou nabídkou. Hned mi bylo jasné, že nemám šanci uspět. V podstatě mi hned řekla, že české peníze nemají u nich v Německu žádnou hodnotu, měla k jakékoliv nabídce negativní postoj. Nic ji nezajímalo. Dohoda nebyla možná,“ vzpomíná na svůj pokus kolem roku 2006 exstarosta Turnova Milan Hejduk.

Majitel vždy jen zatloukl okna

Neuspěla ani jeho následovnice v čele města Hana Maierová.

„My jsme se to snažili tlačit přes stavební úřad, neboť uhelné sklady se staly útočištěm bezdomovců. Oni pak nechali zatlouct okna na jednom z těch domů. Pokud takto zareagují alespoň minimálním opatřením, splní výzvu stavebního úřadu a věc je znovu na začátku. Zástupce rodiny vždy přijel do Turnova, sešel se s úředníky a okamžitě poté zas odjel do Německa, s námi se odmítl vůbec setkat,“ přiblížila exstarostka.

Uhelné sklady byly postaveny v letech 1968 – 1969. Po revoluci se areál vrátil v rámci restituce původním majitelům a začal postupně chátrat.

Představitelé Turnova si slibovali, že areál vykoupí a vznikne zde infrastruktura navázaná na sousední terminál. Mluvilo se o parkovišti, bytových domech. Nepovedlo se. V novém tisíciletí se sem nastěhovali bezdomovci. V roce 2008 zde jeden za nevyjasněných okolností zemřel.

Minulý týden bezdomovci patrně od cigarety nebo rozdělaného ohýnku zapálili střechu. Šest jednotek hasičů požár zlikvidovalo, hlavní budova uhelných skladů se tak stala ještě větším strašákem. Ze střechy na chodník padají části krytiny.

Bezdomovci se jen přesunuli k zadní nákladové části uhelných skladů. Rozsáhlý areál jim poskytuje množství úkrytů.

Strážníci na místo jezdí několikrát do týdne

Turnovští strážníci přiznávají, že z hlediska pořádku a bezpečnosti jde o jedno z nejproblematičtějších míst ve městě.

„Jezdíme tam prakticky každý týden, někdy i několikrát. Bezdomovci tam tahají odpad a papírové kartony, na kterých pak spí. Samozřejmě tam kouří a dělají si ohýnky. V létě se odtamtud line zápach do celé ulice. Zrovna nedávno tam jela záchranka pro jednoho z nich, který tam zkolaboval. My jim asistovali, neboť jeho kumpán byl dost agresivní,“ připomněl šéf strážníků Luboš Trucka.

Pokud se majitel o svou nemovitost nestará více než deset let, může o ni podle zákona přijít. Týká se to zejména opuštěných budov. Pakliže ale majitelka jednou za čas na domě třeba jen opraví dveře, pokládá se to za výkon vlastnických práv a lhůta běží znovu od počátku.

Majitel má zároveň povinnost svůj dům zabezpečit, aby neohrožoval okolí. V opačném případě mohou přijít sankce, v krajní situaci lze dům na náklady města zbořit a peníze pak na majiteli vymáhat.

Kauza z Chrastavy ukazuje, že vymahatelnost zákona je nulová

Oslovení lidé ale připouštějí, že vymahatelnost tohoto zákona je v Česku nulová. Příkladem je kauza ubytovny Kovák v Chrastavě. Tam sice stavební úřad nařídil dům zbourat, protože majitel ignoruje povinnosti plynoucí ze zákona, věc si ale jako horký brambor přehazuje ministerstvo pro místní rozvoj a krajský úřad dodnes. A dům stále stojí.

„Ten proces je zdlouhavý a složitý, podložený znaleckými posudky. Museli bychom prokázat veřejný zájem takového kroku, aby se nezasáhlo do vlastnických práv majitelů. Já prakticky nevím o případu, kde by to fungovalo. Vymahatelnost pokládám za nulovou,“ zamýšlí se vedoucí stavebního úřadu v Turnově Eva Zakouřilová.

Uhelné sklady tak dál chátrají a rozpadají se. Kraj i město letos pokračují s rekonstrukcí Nádražní ulice. Ohyzdnost uhelných skladů po dokončení prací v ulici ještě víc vynikne.

„Nezbývá nám nic jiného než cesta domluvy. A čekat. Pokud se ale majitelé rozhodnou, že nebudou spolupracovat, máme svázané ruce,“ dodala místostarostka Petra Houšková.