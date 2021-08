Stavba silnice přes Český ráj se přiblížila. Ministerstvo souhlasí

„Lze konstatovat, že u záměru (...) nebyly zjištěny takové negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by bránily jeho realizaci,“ uvádí se ve stanovisku ministerstva.

Nová silnice povede z Ohrazenic u Turnova do Úlibic a měla by tak zrychlit dopravní spojení směrem na Hradec Králové a odlehčit místním obcím, přes které v současnosti vedou tranzitní trasy.

O novém propojení se sousedním krajem se začalo hovořit před bezmála dvaceti lety. Projekt od počátku kritizovala řada místních obyvatel i ekologové, kteří poukazovali na narušení krajinného rázu Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český ráj.

Původně se uvažovalo o čtyřproudové „dálnici“ a vybíralo se z několika variant. Nakonec zvítězila trasa se severním obchvatem Rovenska pod Troskami.

Tři pruhy, nebo čtyři?

Odsouhlasená trasa téměř kopíruje současnou silnici a měří 32,5 kilometru, na kterých vznikne sedm mimoúrovňových křižovatek a dva tunely. Se zahájením stavby počítá Ředitelství silnic a dálnic v roce 2029. Náklady na projekt jsou podle informací ŘSD více než osm miliard korun bez DPH.

Na výběr jsou dvě podvarianty, z nichž jedna počítá s třípruhem v celé délce, v druhé podvariantě by vedl čtyřpruh mezi Turnovem a Žernovem.

Starosta Turnova Tomáš Hocke doufá, že nakonec zůstane silnice po celé délce jen třípruhová.

„Do krajiny by zapadla více než čtyřpruh. A je třeba říci, že i když nevede až na malý úsek přes CHKO Český ráj, bude to velmi sledovaná záležitost,“ vysvětlil starosta.



Turnov poslal k výstavbě nové silnice řadu připomínek, z nichž jednou z nejzásadnějších je délka tunelu v Pelešanech. Ten je původně vyprojektovaný na 900 metrů, Turnov by ale chtěl tunel delší. Ministerstvo navrhuje, aby se prověřila možnost prodloužení zakryté části tunelu o dalších zhruba 400 metrů.

Trasa vedená tunely

„Bojovali jsme, aby byla trasa vedena v zářezech a tunelech, aby co nejméně zasáhla do rázu Turnova, který je už teď velkou dopravní křižovatkou,“ uvedl starosta.

„Myslím si, že se nám to daří, ale je teď důležité, abychom proces dohlídali až do samotného konce,“ dodal s tím, že si město uvědomuje význam nové silnice pro celý kraj. „Je tady ale nutné, aby stát vnímal potřeby lidí. A měl by například přistoupit na odkup dotčených nemovitostí s normálními podmínkami,“ poznamenal Hocke.

V dalších připomínkách ministerstvo vyloučilo stavbu oboustranného středního odpočívadla Václaví. Podle vyjádření ve stanovisku by příliš narušilo krajinný ráz.



Mezi další podmínky patří také respektování zachování významných krajinných prvků, minimální využití osvětlení, aktualizování akustických, zoologických či botanických průzkumů. Počítá se také s vypracováním studie odtokových poměrů v záplavovém území Jizery a Libuňky kvůli výstavbě mostů.

Ministerstvo také požaduje samostatné posouzení vlivů na životní prostředí silnice druhé třídy z Žernova směrem na Semily. Obě stavby by měly být uvedeny do zkušebního provozu současně.

Na dotazy týkající se podmínek uvedených ve Stanovisku MŽP zaslané na začátku týdne se Ředitelství silnic a dálnic redakci MF DNES zatím nevyjádřilo.