Poslat do restaurace zásahovku je přes čáru, říká nástupce ředitele Husáka

Nahradil kontroverzní osobnost české policie, Vladislava Husáka, který byl odvolán z funkce kvůli účasti na nelegálním večírku v teplickém hotelu.

Naskočil jste do rozjetého vlaku. Jaké největší úkoly vás čekají? Překvapilo vás něco?

Já jsem více než sedm let působil jako první náměstek ředitele, takže jsem do problematiky vedení kraje byl zasvěcen už průběžně. Byl jsem u vzniku všech největších úkolů.