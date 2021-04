Řidič přelétl chodník a naboural tři škodovky, z místa nehody ujel

Řidič za volantem Citroenu Berlingo boural na náměstí T. G. Masaryka ve Smržovce v sobotu večer krátce před půl devátou.

„Vlivem nepřiměřené rychlosti v levotočivé zatáčce vyjel mimo vozovku, přejel chodník a na přilehlém parkovišti narazil do zaparkovaného vozidla Škoda Fabia. To se odrazilo na druhé vozidlo Škoda Fabia combi a to se odrazilo na třetí zaparkované vozidlo Škoda Suberb. Řidič s Citroenem ještě narazil do dopravní značky. Následně z místa ujel,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Policistům se dvacet minut po dvaadvacáté hodině podařilo vozidlo nalézt zaparkované ve Smržovce. „Po jeho řidiči na základě několika získaných poznatků i nadále pátráme,“ zmínila mluvčí. Předběžná škoda na autech a dopravním značení je 235 tisíc korun.