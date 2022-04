Prodavač poznal dětskou pistolku, lupiče z večerky vyhnal s nepořízenou

Muž přepadl večerku v Jižní ulici v sobotu kolem 14. hodiny. „Nenápadný muž si vybral zboží za celkem 894 korun. Majitel obchodu mu u pokladny zboží započítal a on si ho uložil do přineseného batohu. Na výzvu k zaplacení se obchodníka trochu nelogicky zeptal, jestli chce po něm peníze. Vietnamec odpověděl, že ano, a v tom momentě zákazník vytáhl ze svého batohu černou pistoli a řekl mu, že tentokrát dá peníze on jemu,“ popisuje přepadení policejní mluvčí Ivana Baláková.

Prodavače však lupič nijak nevyvedl z míry. „Hned poznal, že pistole není opravdová, a dal muži najevo, že se ho nebojí. Vzhledem k tomu, že měl pravdu, protože se jednalo jen o imitaci v podobě dětské hračky, dal se pachatel raději na ústup. Zboží z batohu mu vrátil a odešel ven s nepořízenou,“ říká Baláková.

Prodavač o lupiči ihned informoval policii. „Jeho podobu naštěstí náhodně zaznamenala palubní kamera z vozidla projíždějícího krátce před činem kolem prodejny. Ačkoliv na tomto dost nekvalitním záběru vypadal pachatel o 20 let starší oproti svému skutečnému věku, zkušeným kriminalistům se ho podařilo v úterý vypátrat v komunitě českolipských bezdomovců, mezi kterými se několik dní pohyboval,“ přibližuje mluvčí.

Loupež spáchal 34letý muž z Mimoňska pod vlivem drog. „Obvinili jsme ho ještě v úterý. V minulosti se už dopustil majetkové trestné činnosti, ale v sobotu poprvé zašel dál,“ zmiňuje Baláková.

Muž následně skončil ve vazbě. „S ohledem na to, že je uživatelem drog, žije na ulici a nemá žádný zdroj příjmů, mohl by na svobodě v páchání loupeží pokračovat a časem je zdokonalovat,“ dodává mluvčí.