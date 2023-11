V Liberci zahraje skupina Lunetic, kdysi se na jejím koncertě málem střílelo

Hity jako Máma, Only You, Ať je hudba tvůj lék nebo Dotyky. Ale taky kolabující fanynky, problémy s drogami a odchod jednoho ze členů. Skupina Lunetic formovala hudební vkus mládeže na konci devadesátých let a vášně vzbuzuje i po téměř čtvrtstoletí. Po nedávném comebacku se v sobotu představí v Liberci. Městě, na které má nezapomenutelnou vzpomínku.