Lovci sexu, sběrači lásek. Autorku inspirovala i kauza sexuálního zneužívání

Učíte angličtinu na střední škole v Liberci, když jsem naposledy dělala rozhovor s literárním debutantem, byl to také učitel. K napsání knihy jej přivedla mimo jiné frustrace z pandemie, jak to bylo u vás?

Učitelé asi mají nutkavou potřebu sdělovat svoje postoje světu. (smích) Já jsem knihu začala psát během druhé rodičovské a první rok, kdy obě děti, alespoň na chvíli než začal první lockdown, začaly chodit do školky a důvodem byla jednoznačně taky frustrace. Frustrace z intelektuálního zakrnění, přesycení mama/mimi tématy, a hlavně frustrace, pramenící z pozorování mezilidských vztahů, které se kolem mě odehrávaly.