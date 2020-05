Na Máchově jezeře začala sezona výletních lodí. Později, než měla

„Hlavně děti, když Máj vidí, tak se s ním chtějí svézt,“ uvedl Reichert. Bílomodrá loď pojme až 250 pasažérů a je jediná svého druhu. Postavená byla speciálně pro Máchovo jezero v roce 1959.

Na páteční první plavbu se ale vydalo do dvaceti lidí. „Bylo to slabší než jsme očekávali, ale tím, že se to dostane do povědomí, tak předpokládáme, že zájem poroste,“ řekl Reichert. Podle něj budou zatím jezdit v pravidelných časech o víkendech, v pracovních dnech to bude jen na objednání.



V rámci opatření před šířením nemoci covid-19 mají výletní lodě sníženou kapacitu a na palubu mohou jen cestující s rouškami. Dodržovat musí také nezbytné rozestupy. Před i po každé plavbě budou lodě dezinfikované.



Historie lodní dopravy na někdejším Velkém rybníku sahá do roku 1920, kdy začal cestující vozit malý dýmající parník Greif. Dnes jsou ve flotile kromě Máje ještě Racek, Hynek a nejstarší Jarmila alias Marie, vyrobená v roce 1924. Při obvyklém průběhu sezony se některou z výletních lodí sveze kolem 20 000 lidí. Máchovo jezero, o jehož vznik se před více než 650 lety zasloužil Karel IV., je jediným místem v Libereckém kraji, kde mohou plout velké výletní lodě.