V liberecké zoo přibyli dva bílí tygři, inspekce je zabavila chovateli

Tříleté samice propadly do majetku státu a v zoo pobudou maximálně několik týdnů. Na přechodném umístění šelem se zoo dohodla s ministerstvem životního prostředí.

„Celý transport proběhl bez komplikací. Obě zvířata byla vyložena v dobrém zdravotním stavu a fyzické kondici ve vnitřních ubikacích pavilonu šelem. Ten zůstane po celý den pro veřejnost uzavřen,“ popsal hlavní zoolog Luboš Melichar.

Obě zabavené bílé tygřice návštěvníci liberecké zoo spatří během následujících dní ve venkovních výbězích pavilonu šelem. Jeden z nich do této doby obývala mláďata lvů berberských. Zoo je přemístila do narychlo uvolněné expozice vedle bazénu lachtanů hřivnatých, která kdysi sloužila pandám červeným či rysům karpatským.

Zoo Liberec plánuje svůj proslulý chov bílých tygrů ukončit. Přesto se rozhodla, že bude v pomoci zabavených šelem s ministerstvem spolupracovat a obě zvířata dočasně umístí.

„Jsme zařízení, které více než ostatní zoo cítí odpovědnost za následky chovu raritních forem zvířat v zoologických zahradách. Případ jen opět poukazuje na závažnou problematiku jejich chovu, na kterou se snažíme již dlouhou dobu upozorňovat,“ vysvětlil ředitel zoo David Nejedlo.

V zoo byl i tygr libereckého podnikatele

Liberecká zoo pomohla státu s umístěním zabavených šelem z nezodpovědných soukromých chovů již v minulosti. V roce 2006 našel v zoo dočasný domov poddruhový kříženec tygra jménem Lucky. Ten byl z bezpečnostních důvodů zabaven a odebrán odsouzenému libereckému podnikateli. Lucky žil v zoo téměř rok. Dožil v Zoo Košice.

V souvislosti s aktuálním případem vyjednává ministerstvo o dlouhodobém umístění obou tygřic v jiných zařízeních. Kromě toho chce stát zpřísnit zákon na ochranu zvířat proti týrání.

„Případ dokládá potřebu systémového řešení při umísťování zabavených nelegálně držených šelem do odpovídajících podmínek. Z toho důvodu inspekce dlouhodobě podporuje vznik záchranného centra schopného se o velké šelmy postarat,“ řekl ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss.

„V návaznosti na rostoucí počet případů, kdy jsou velké šelmy ze soukromých chovů odebrány a připadnou do majetku státu, připravujeme projekt centrálního, státního záchranného centra, kde by mohly být zabavené šelmy umisťovány do dlouhodobé péče,“ doplnil Vladimír Dolejský, náměstek sekce ochrany přírody a krajiny na ministerstvu životního prostředí.

Ministerstvo zadalo studii proveditelnosti, která by měla posoudit několik lokalit, které by pro důstojné dožití šelem připadaly v úvahu. O vybudování takového centra by měla rozhodnout vláda na začátku příštího roku.

Zároveň ale stát v dohledné době prostřednictvím Národního programu Životního prostředí finančně podpoří i rozšíření existujících záchranných center pro druhy podléhající mezinárodní úmluvě CITES, kam patří právě všechny velké šelmy.

„To nám pomůže zajistit vhodné podmínky pro tyto šelmy a vhodně tak překlenout období, než vznikne centrální zařízení,“ uvedl náměstek Dolejský.