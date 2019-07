Cirkus dovezl místo slonů monstra na kolech, kaskadéři projíždějí ohněm

Celé představení připomíná cirkus, jen místo slonů odpočívají na asfaltu dva obři na kolech a před tribunami poskakují koně pod kapotami rudých BMW. Celému vysokooktanovému divadlu šéfuje Tomáš Zelenay.

„Dělal jsem sportovní gymnastiku, v osmnácti jsem se pak dal k cirkusu. U toho jsem vydržel jedenáct let. Když jsme jednou vystupovali v Německu, přijela na nedaleké parkoviště partička s automobilovou show. Nadchlo mě to a druhý rok jsem s tím začal. Už se tomu věnuji šestnáct let,“ svěřuje se Zelenay, který většinu čísel odřídí sám.

Jeho um nejvíc vynikne při jízdě po dvou kolech. Postarší červené BMW, se kterým trik předvádí, přitom není téměř upravené.

Žádné závaží, jenom zavařený diferenciál

„Na jízdu po dvou kolech je potřeba mít zavařený diferenciál, aby se kola točila stejně. Každý si myslí, že tam je nějaké závaží, ale opravdu tam nic není. Jenom najedu na nájezd a kroutím volantem,“ vysvětluje šéf kaskadérů.

„Učil jsem se to půl roku, než jsem poprvé vyjel. Teď už vím, kam zatočit, když to padá. Protože na začátku člověk vždy točí volant na druhou stranu. Když to padá doleva, tak si myslí, že to musí podebrat. Ale jak dá volant doprava, tak je okamžitě na boku. Jsou to tisíce jízd, než se to naučí,“ přibližuje.

Po dvou kolech zvládá Zelenay jezdit i s dobrovolnicemi z řad publika nebo se zavázanýma očima. To vše jen pár metrů od diváků. Jindy zase ve voze připomínajícím Bleska McQueena z filmu Auta klouže po asfaltu takovým způsobem, až se ze zadních kol kouří jako z fabriky. Na jednu jízdu si pozve do kabiny dva chlapce, kteří tak můžou nahlédnout pod pokličku driftařského umění.

Pokud zrovna kouř nevychází z pneumatik, je jeho zdrojem hořící překážka. Tou značně začouzená Mazda 323F projíždí s pasažérem na kapotě a dav šílí. Nad průmyslovou zónu se vznese mrak a leckoho napadne, jak těžké je sehnat plac.

„Některá místa ubyla, protože se tam něco postavilo. Za poslední tři roky nám ale hodně vychází vstříc obchodní řetězce jako Tesco a Albert. Něco jim zaplatíme za pronájem a ještě k nim zajdou na nákup návštěvníci show,“ přibližuje Zelenay.

Za rok zlikviduje čtyři sta aut

Vrcholem show je demolice dvou ani ne moc rozebraných autovraků. Jejich stav se ale změní ve chvíli, kdy na ně vjedou dva monstertrucky.

„Základ je z náklaďáku. Jeden je vojenský MAN, druhý Mercedes Unimog. Na tom je kastle z amerického pick-upu. Je to těžké jako blázen. Originály, co jezdí v Americe, mají hliníkové rámy a vršek z laminátu. Jsou pak lehoučké a můžou skákat, létat. Ty moje mají sedm tun. Jenom kolo váží 400 kilogramů,“ popisuje Zelenay, který ročně zdemoluje kolem čtyř stovek aut.

A tak ještě před momentem pohledná xsara rázem vypadá jako hodně snížený kabriolet. A o moc lépe na tom není ani stříbrný kadett. Nacouvání na oba vozy z boku je pak už jen rána z milosti. Každý z návštěvníků se pak může s hromadou plechu, na které vítězoslavně stojí auto velké jako dům, vyfotit.