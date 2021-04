Oprava štaflemi zničeného páternosteru vyjde na milion, platí ji zatím kraj

Firma specializující se na opravy výtahů se do práce pustí v pátek.



„Uhradíme to z takzvané majetkové pojistky úřadu. Do budoucna to pak budeme po společnosti, která havárii způsobila, chtít jako pohledávku,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.

Nehoda se stala 14. ledna. Dva dělníci přepravovali otevřeným výtahem štafle, přestože je to zakázáno. Štafle se jim v kabince vzpříčily a poničily několik dalších kabinek.

Podle očitého svědka tehdy nehoda způsobila hluk, který se nesl několika patry krajského úřadu.



„Byly to rány a skřípění, jako když padá barák. Třísky létaly metr daleko od šachty,“ uvedl svědek.

Celkem se nakonec musely vyrobit tři nové kabinky. „Ty původní byly tak rozmačkané, že z nich nezbylo vůbec nic,“ řekl iDNES.cz zkušený opravář výtahů Karel Sedlák, který opravu v nejvyšší budově Libereckého kraje bude provádět.

Pro Sedláka není oprava páternosteru nic nového. „Za poslední dva roky jsme dodělali tři generálky pro ministerstva na Slovensku. Naposledy jsme dělali generálku na radnici v Jablonci nad Nisou,“ dodal Sedlák.

Krajský úřad sídlí v jednadvacetipodlažním „libereckém mrakodrapu“, který je nejvyšší stavbou Libereckého kraje a jedenáctou nejvyšší v Česku. Měří 78 metrů. Páternoster, který skrývá uvnitř, měří 56,8 metru, má 16 stanic a 35 dřevěných kabin. Za hodinu může přepravit z jednoho nástupního místa až 480 lidí.