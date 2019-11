Autobusy v Liberci nabíraly zpoždění, už nepojedou kolem Babylonu

Nově by už spoje nejezdily ulicemi Nákladní a Košická, ale pěší zónou přes Soukenné náměstí a dále třídou 1. máje. Nástup by probíhal v místě, kde zastavují tramvaje.

V součtu to znamená 268 autobusových spojů ve všední den, které pojedou jinudy. Zkrátí to dojezdové časy linek, které dnes hlavně u Babylonu a křižovatce u Skloexportu nabírají v součtu až patnáctiminutová zpoždění. Nově budou trasu projíždět jen za tři minuty.

„Průměrně dochází ve špičce ke zpoždění tři až sedm minut v Košické, další dvě minuty na křižovatce u nádraží, kde naše autobusy přijíždějí po vedlejší silnici. Nejsou výjimečné případy, kdy náš autobus tuto trasu jede čtvrt hodiny, což je významné zpoždění,“ vysvětluje místopředseda představenstva dopravního podniku Martin Pabiška.

V některých situacích dnes dokonce autobus nemůže vůbec odbočit z Nákladní ulice do Košické k Babylonu, třebaže mu svítí na semaforu zelená. Buď před ním stojí kolona aut, anebo musí dávat přednost autům v protisměru, která také stojí v koloně.

Lidem ztráta zastávky Babylon nevadí

Řešením by byl vznik speciálních autobusových pruhů pro MHD, to je však nákladné a zdlouhavé řešení. Změnit trasy linek bude nejrychlejší a nejlevnější řešení. Podle šéfa dopravního podniku Michala Zděnka také cestujícími nejvíce žádané.

Jak to bude v praxi Změna se týká linek 16, 22, 27, 30 a 37.



Zastávka Babylon bude zrušena, náhradní zastávkou bude zastávka Košická.



, náhradní zastávkou bude zastávka Košická. Autobusy odkloněné do ulice 1.máje budou zastavovat také v zastávce Rybníček. Tam se podle výpočtů vejde tramvaj s dvěma vozy i autobus.

„Během čistění jednoho z tubusů libereckého tunelu jsme se rozhodli operativně vyzkoušet, jaké budou výsledky přetrasování vybraných linek po třídě 1. máje. Zpětná vazba od cestujících i řidičů nás velmi mile překvapila. Nezaznamenali jsme žádný incident v pěší zóně mezi Rybníčkem a terminálem Fügnerova. Na zrušení zastávky Babylon, která byla nahrazena zastávkami Košická a Rybníček, nepřijal dopravní podnik žádnou stížnost z řad cestujících,“ zdůraznil Zděnek.

Dopravní podnik zpracoval analýzu, kterou prezentoval dopravnímu výboru i některým zastupitelům. Ti jsou k navrhovaným změnám nakloněni.

„Současný stav je neudržitelný. Košická je totálně ucpána, kloubové autobusy tam dělají paseku, nedodržuje se jízdní řád. Vnímám to jako pozitivní změnu, která hodně ulehčí cestujícím a navíc bude prakticky zadarmo,“ hodnotí primátorův náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc (SLK).

Podle něj by změna měla začít platit příští rok na jaře, jakmile ji posvětí odbor dopravy a rada města. Tam má návrh podporu.

„Pamatuji si, že kdysi už autobusy po ulici 1. máje jezdily, bylo to někdy kolem roku 1990. A fungovalo to. A teď to navíc hodně uleví přetížené Košické, takže vlastně vyřešíme dva problémy,“ míní radní za ODS Petr Židek, předseda dozorčí rady dopravního podniku.

Nastupovat se bude na zastávce tramvaje

Změna ale uleví nejen zmíněné Košické. Zlepšil by se dojezdový čas do průmyslových zón, Ostašova a Americké ulice. Lidé by přestupovali nikoliv na terminálu Fügnerova, ale o několik desítek metrů dál směrem k Soukennému náměstí. To by ulevilo přecpanosti terminálu.

„Přesun pro cestující je otázkou okamžiku. Je to na stejné úrovni, jako přestup z autobusu na tramvaj ve směru do Horního Hanychova nebo přestup v celé délce terminálu,“ argumentuje Martin Pabiška.

Změna přinese také úplně nový režim na celém Soukenném náměstí, které je dnes pěší zónou. Vjet tam smějí tramvaje, taxíky, policejní a hasičská auta včetně sanitek. Rychlost zde je snížena na maximálně 20 kilometrů v hodině. Pokud by zde jezdily i autobusy, musely by zde vzniknout přechody pro chodce.