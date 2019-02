Na Liberecku je nejvíc aut v historii, řidiči nemají kde parkovat

Po Liberci a okolí jezdí největší počet aut v historii. Úředníci v libereckém obvodu, který dohromady čítá 139 tisíc lidí včetně dětí, registrují už 106 tisíc provozovaných vozidel.

Tento počet zahrnuje všechna auta, jež mohou kdykoliv vyjet na silnici. Počty se rok co rok zvyšují. Už od roku 2014, kdy je tato statistika k dispozici, každým rokem přibudou čtyři tisíce vozidel. Úměrně k tomu ale nenarůstá počet parkovacích míst. Průjezdnější nejsou ani silnice.

Děti jsou zvyklé jezdit všude autem

„Dnes už je zcela běžné, že v rodině jsou dvě auta. Často ale i tři nebo čtyři, pokud jsou už děti odrostlejší. Myslím, že to souvisí i s dobrou ekonomickou situací,“ nabízí možná vysvětlení Pavel Rychetský, vedoucí odboru dopravy libereckého magistrátu.

„Osobně si nemyslím, že se trend v dohledné době zvrátí. Už rodiče děti učí, že je normální jezdit do školy nebo na kroužky autem a nejít pěšky. Děti se budou jednou chovat podobně. Auto se také nepoužívá, když je opravdu potřeba, ale když se dá použít. Znám lidi, co i z magistrátu jedou na krajský úřad autem,“ uvažuje Rychetský nad tím, co má také vliv na stále hůř průjezdné silnice.

„Nárůst počtu aut je vidět na parkovištích nebo v křižovatkách,“ zhodnotil komunikační inženýr libereckého dopravního inspektorátu Vlastimil Malý.

Na rozdíl od aut ale neroste počet držitelů řidičských oprávnění. Těch je v libereckém obvodu 85 tisíc. Z toho je asi 3 tisíce cizinců. Že je více automobilů je nejlépe vidět na sídlištích. Například v tom největším, v Rochlici, je téměř nemožné najít večer volné místo na zaparkování. Při snahách města problém řešit přibudou vždy spíše jen jednotky nových míst.

„Vytipovali jsme nějaké možnosti, jak přidat parkovací místa. Třeba na Broumovské, Jeřmanické nebo na Rychtářské. Pokaždé přidáme tak pět až deset míst. Lokálně to pomůže, ale trend zvyšování počtů aut to nezvrátí. Nemůžeme budovat celé město jen pro auta a vybetonovat všechny zelené plochy. Narážíme i na limity rozpočtu,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc.

Auta překáží hasičům

Kvůli porůznu odstaveným autům se dostávají do potíží zasahující hasiči. Pokud neprojedou, musejí spojovat hadice a napojovat je na hydranty. „O prevenci, aby silnice byly průjezdné, se stará policie. Pozorujeme ale, že problém s odstavenými auty je větší než před zhruba deseti lety. Trend zvyšování počtů aut je už dlouhodobý a stále trvá. Rodiny už nemívají jen jedno auto,“ přiblížila mluvčí krajských hasičů Pavlína Bílková.



Počty všech aut jsou ale v Liberci a okolí ještě vyšší. Do Liberce denně jezdí řidiči z jiných částí regionu, z jiných okresů, krajů nebo zpoza hranic. Přes tři tisíce aut či motorek mají rovněž registrační značky v depozitu. Pokud splňují podmínky provozu, může s nimi majitel po vyzvednutí značky opět na silnici.

Ti všichni zhoršují průjezdnost silnic. Tou nejzatíženější v Liberci je průtah městem. Denně jím projede padesát tisíc aut. Ve špičkách je obtížně průjezdné například okolí Babylonu nebo Šaldovo náměstí. O řešení se jen dlouhodobě mluví. Skutečné kroky zatím nebyly vidět.

Šaldovu náměstí má ulevit Nová Pastýřská

Ulevit přetíženému Šaldovu náměstí má řadu let připravovaný projekt Nové Pastýřské. Silnice má prodloužit dnes zaslepenou Pastýřskou směrem k Tržnímu náměstí. Dnes ulice končí parkovištěm. Tady se projekt začíná hýbat.

„Příští rok bychom chtěli začít uskutečňovat první fázi, rok nato by měla běžet hlavní stavba. V roce 2022 bychom rádi silnici dokončili a zkolaudovali,“ vzkázal řidičům náměstek Šolc.

„Problém ucpaného Šaldova náměstí by to pomohlo řešit. Řada řidičů by se mu pak vyhnula. Teď tu možnost nemají,“ je přesvědčen policista Vlastimil Malý.

Plynulejší provoz mezi Šaldovým náměstím a dolním centrem pomohou podle něj řešit i nové semafory, které se letos objeví u restaurace Chicago (bývalý Plaudit) a na Bídě. „Lidé tam nekoordinovaně přebíhají, vozidla jim dávají přednost a zpomaluje to provoz. Za hodinu tu projde tisíc chodců. Díky semaforům bude provoz plynulejší,“ doplnil Vlastimil Malý.

Zejména firmy už řadu let čekají na slíbenou druhou silnici do průmyslové zóny Jih. Zatím se do ní dá dostat jen po frekventované ulici České mládeže. A v případě dopravního kolapsu hrozí firmám značné potíže se zásobováním nebo zastavení výroby. Asi 1,4 kilometru dlouhou silnici chce postavit Liberecký kraj.

„Zpracovává se dokumentace pro územní řízení. Teď probíhala jednání s vlastníky nemovitostí, kterých se stavba dotkne. Když vše dobře půjde, myslím, že by se mohlo začít stavět v roce 2022,“ přiblížil Jan Čáp, vedoucí krajského odboru dopravy.