Přípravy Jizerské 50 finišují, stadion připomíná staveniště na sněhu

Už několik dní se tudy prohání terénní pick-upy, čtyřkolky a nákladní auta. Dobrovolníci staví ploty, zatímco pod rukama dělníků rostou šatny, stany sponzorů nebo pódia.

Bagry opodál srovnávají terén, aby vrstvy sněhu umožnily závodníkům co nejrychlejší rozjezdy a dojezdy.

Kromě běžkařů využívajících poslední šanci zajezdit si na trasách, které o víkendu obsadí tisíce závodníků, lze ale spatřit i umělecké sochaře s motorovou pilou v ruce.

„Pro jednoho mobilního operátora tu připravujeme ledovou stage. Z ledových bloků tu bude bar, křeslo a stěna s motivem hor, kde se bude moci každý vyfotit,“ přibližuje Lukáš Toušek ze společnosti Ice Factory, která se práci s ledem věnuje už deset let.

Ledové bloky, které jsou metr dlouhé a váží až 120 kilogramů, vznikají čtyři dny.

„Není to tak, že nalijeme vodu do formy a vyndáme to za dvě hodiny,“ směje se Toušek. Bloky jsou vyrobeny z ledu, který je osmkrát tvrdší než běžný led, a tak by měly vydržet i aktuální teploty nad bodem mrazu.

Nepřehlédnutelnou skupinu pomocníků, kteří připravují areál na stadionu, tvoří dobrovolníci. Jedním z nich je Jakub Vonášek z Turnova.

„Jezdím sem na lyže, tak tu chci i nechat něco ze sebe,“ vysvětluje dobrovolník, zatímco na sníh pokládá nosné patky mobilních plotů. V Bedřichově je od středy a zůstane tu do neděle.

„Máme tady už takovou dobrou partu,“ pochvaluje si. Sám si padesátku zajel nanečisto. Od startu na závodě ho ale odrazují davy. „Vlčáci přede mnou, za mnou, já bych asi ztratil nervy,“ dodává s úsměvem, zatímco mu na brýle dopadají kapky deště.

Rušno je i ve Skiservisu Mára, který pečuje o vybavení běžkařů. „Zatím dost prší, ale podle předpovědí má mrznout. Nahoře to ale bude vypadat úplně jinak,“ říká servisman Milan Kapčiar, zatímco roztírá klistr po skluznici.

Meteorologové předpovídají dobré podmínky

V nadějnější počasí věří i pořadatelé slavného závodu.

„V sobotu a v neděli má být polojasno až jasno a teplota pod nulou, což je ideální. Když bude minus pět, tak je možné, že budou závodníci atakovat nejrychlejší časy,“ zamýšlí se mluvčí Jizerské 50 Richard Valoušek.

Stále jsou také k dispozici registrace na jednotlivé závody. „Máme volnou asi pětinu míst, lidé se tak mohou hlásit do všech závodů, tedy od desítky až po padesátku,“ pokračuje Valoušek.

Zájemci se mohou v OC Nisa přihlásit vždy den před konáním každého závodu, až do soboty. Navíc se už nemusí prokázat dokončeným očkováním. Žádná omezení nečekají ani na návštěvníky, kteří přijdou na stadion do Bedřichova podpořit svoje favority.