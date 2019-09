Rýnovická věznice láká firmy, nabízí jim prostory i odsouzené

„Je to trochu cesta do neznáma, ale spolupráci rozjedeme a do rýnovické věznice přemístíme část výroby,“ říká jednatel liberecké firmy. Nechce říct jméno ani název podniku. Jen to, že vyrábí z velké části pro automobilový průmysl.

Skutečností, že jejich výrobky prošly rukama vězňů, se firmy stále nechtějí chlubit. Faktem je, že liberecký podnik vyslyšel nabídku věznice a využije část volných prostor v její výrobní zóně.

Věznice teď nabízí celkem šest set metrů čtverečních volné plochy ve střežené části. A velmi stojí o nové zaměstnavatele. Během čtvrtečního dne otevřených dveří si zástupci firem ve výrobní zóně prohlíželi možnosti.

„O odsouzené, kteří mohou pracovat mimo střeženou část věznice, je velký zájem. My už ale nemáme žádné, kteří by splňovali bezpečnostní podmínky pro zařazení na nestřežené pracoviště. V současné době jsou nezaměstnaní pouze ti, kteří tyto bezpečnostní podmínky nesplňují,“ uvedla mluvčí Věznice Rýnovice Monika Králová.

Vězni budou vrtat nárazníky

Ve výrobní zóně má věznice tři haly, jedna letos prošla rekonstrukcí. Dostala nové elektrické rozvody, rekonstrukcí prošel vodovod i topení a výtah. Od října začne oprava střechy.

Firma zmíněná na začátku článku má práci pro dvacet vězňů. Měli by například ručně vrtat hliníkové nárazníky. „Halu vybavíme ponky, vrtačkami a vězně zaškolíme. Začít bychom mohli za měsíc,“ počítá jednatel firmy.

„Problém je už jen v tom, že nemáme představu, v jaké kvalitě výrobky budou. Jeden zmetek znamená škodu mnoha tisíc korun. Zjistili jsme, že většina schopných vězňů už pracuje a možnosti jsou tedy omezené. Je proto otázkou, kolik vězňů bude schopno naplnit námi požadovanou kvalitu,“ dodal šéf konstrukce liberecké firmy.

Zástupci tohoto podniku už o spolupráci s věznicí uvažovali několikrát. Na prohlídce byli v roce 2012 a 2015. Plácnou si ale až dnes, kdy je na trhu práce velký nedostatek schopných lidí.

„Firmy si pořád stěžují, že nemají lidi. Tohle může být řešení. Ale asi to není pro každou firmu. Musí být zajištěna sériovost, jejich požadavky musejí být vyrobitelné,“ domnívá se Oskar Mužíček, ředitel Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou.

Cena vězňů roste

Pro firmy je stále ještě zajímavá také cena práce vězňů. Jsou levnější než klasičtí zaměstnanci. Jenže tato výhoda se pomalu začíná stírat. Ještě v roce 2015 fakturovala věznice firmám za hodinu práce jednoho vězně 80 korun. Dnes už je to 105 korun.

„Pokud ještě vláda odměnu pro odsouzené zvýší, přestane být práce pro firmy zajímavá,“ obává se jednatel libereckého podniku.

Věznice ve snaze obsadit svoji výrobní zónu oslovila celou řadu firem z Jablonce i Liberce. Ve čtvrtek si zástupci podniků prohlíželi možnosti věznice ve dvou etapách.

„Hodně se teď mluví o počínajícím útlumu výroby, i když už poměrně dlouho. Každý je teď kvůli tomu opatrný. Zaměstnavatelé vyčkávají a nemají moc zájem se rozšiřovat,“ shrnula Jana Königová, zástupkyně ředitele rýnovické věznice.

K 25. září bylo ve Věznici Rýnovice 528 odsouzených mužů. Celkem 392 evidovali jako pracovně zařazených. Z toho za finanční odměnu pracuje 297 vězňů, 91 odsouzených studuje ve školském vzdělávacím středisku, 38 odsouzených je zařazeno do terapeutických programů a 4 odsouzení pracují jako brigádníci bez nároku na odměnu.

Mimo střeženou část věznice pracuje devětasedmdesát odsouzených. „Zaměstnanost se dlouhodobě pohybuje kolem sedmdesáti osmi procent,“ řekla mluvčí věznice Monika Králová.

Vězni pracují například pro dvě firmy v automobilovém průmyslu, ve výrobně cukrovinek, vyrábí vypínače, vzduchotechnické jednotky. Montují kabelové svazky a podílí se na úklidu města.