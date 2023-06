Oud of ofic. Umělci nabízejí unikátní emailové odpovědi, použít je můžete i vy

Dostat trochu umění a emocí do oblasti mezilidské komunikace, která bývá věcná a odosobněná. S takovým cílem vznikl projekt Automatická odpověď, do kterého se zapojilo přes třicet českých spisovatelek, spisovatelů, básnířek, básníků, ilustrátorek a ilustrátorů. Každá z osobností připravila svou verzi emailu určeného k rozesílání během dovolených.

„V naší společnosti se stále více zaměřujeme na efektivitu v různých oblastech života. V mezilidské komunikaci to často vede k monotónnosti a odosobnění. Proto jsme se rozhodli osvěžit žánr, který je v průběhu léta velmi populární,“ vysvětlují svou motivaci organizátoři projektu David Krátký a Jan Noháč.

„Automatické odpovědi jsou si většinou velmi podobné, adresáti od nich nic tvůrčího nečekají. Proto doufáme, že když je na takto neobvyklém místě potká něco originálního a lidského, povede to k překvapení, inspiraci nebo úsměvu,“ doplňují.

Vedle výtvarníků, jakou jsou Jaromír 99, Jaz (autor Oprásků sčeskí historje) či třeba Matej Ilčík se do projektu zapojili i spisovatelé (například Petra Hůlová, David Zábranský, Vratislav Maňák). Návštěvníci webu tak mohou vybírat z více než 30 děl. To, které se jim líbí, jednoduše zkopírují nebo stáhnou a vloží do připravované automatické odpovědi. Je už na nich, zda zvolí obrázkovou či textovou verzi.

V několika případech jde o kombinaci slov a obrazu, své síly takto spojila třeba klasická dvojice Jaroslav Rudiš a Jaromír 99. Odpověď Davida Zábranského je možné číst jako společenský komentář, hříčka Petry Hůlové reaguje na fenomén umělé inteligence. Petr Krejčík zremixoval Taťánin dopis Oněginovi, Vratislav Maňák zase českou hymnu: „V letních lukách dýchá svět, zemský ráj to na pohled… a já v něm. 1. srpna budu zpět.“

Vše lze nalézt a zdarma stáhnout na stránkách projektu. K dispozici je zde taktéž formulář, díky kterému mohou zájemci navrhnout svou vlastní verzi automatické odpovědi.