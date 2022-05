RECENZE: Román 180 stupňů staví čtenáře před morální dilema

Richard a Hubert si navzájem spí s manželkami Magdou a Karolinou a fixlují s daněmi, Davida Tereza opustila, protože všechen čas i rodinné finance investoval do výroby ultralehkého letadla nazvaného Komár, a z Marka je bezdomovec poté, co si odseděl pár let v kriminále za korupci a Veronika s ním vyběhla.

A nesmíme zapomenout na další stěžejní postavu, chamtivou Nikolu – do této partičky sice nepatří, ale ovlivní její život poté, co usoudila, že bude lepší zbavit se bohatého manžela a užívat si majetku bez něj. Což není jediný zločin v Havlasově přitažlivé knize.

180 stupňů Lukáš Havlas BizBooks, 2022, 200 stran Hodnocení: 70 %

Měli všechno, žili spokojeně, a pak se jejich život obrátil o těch 180 stupňů. Autor si umně pohrává s jejich osudy, neváhá do příběhu zaplést i nadpřirozené síly, totiž Nejvyššího, který rozhoduje, koho čeká očistec, koho peklo a kdo má právo se i po klinické smrti vrátit zpět do života. Pasáže o setkání s Nejvyšším soudcem a líčení toho, co čeká hříšníky, jsou nejsilnějšími momenty románu. Vyvolávají mimo jiné ve čtenáři neodbytnou otázku: jak bych obstál já?

Ale to už je úvaha mimo knihu. Veledílo to není, ale mnohé na ní lze ocenit. Kromě již vzpomínaných fantaskních prvků třeba kultivovaný jazyk a hlavně propracovanou psychologickou charakteristiku postav jak kladných, tak „záporáků“, o něco více potěší ženy. Už proto, že se dokážou lépe vyrovnávat s nepříjemnostmi osudu.

A je ten osud spravedlivý?, ptá se Havlas v prologu. Soudě dle jeho textu, celkem ano. Neboť v některých případech se může obrátit o 180 stupňů z minusu do plusu, jak nasvědčuje smířlivý závěr.