Festival íránských filmů potrvá tři dny

Letošní ročník festivalu ÍRÁN:CI se uskuteční od 13. do 15. ledna v pražském kině Světozor a od 17. do 19. ledna v brněnském kině ART. Festival ve zkráceném formátu – jak v počtu dní, tak v počtu filmů – promítne kolekci tří děl: A Hero!, Ballad of a White Cow a Hit the Road.