Do Prahy přijede vůbec poprvé americká kapela Primus

Jedinečná americká kapela Primus přijede poprvé na samostatný koncert do České republiky. 17. září se v pražském Foru Karlín představí ve své nejslavnější sestavě – frontman a jeden z nejlepších baskytaristů všech dob Les Claypool, kytarista Larry „Ler” LaLonde a bubeník Tim „Herb” Alexander. V rámci světového turné nazvaného A Tribute to Kings vzdají poctu prog-rockovým legendám Rush. Na koncertě tak zazní jak kompletní album A Farewell to Kings od Rush z roku 1977, tak i nejslavnější písně od tohoto fenomenálního tria.