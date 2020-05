Jak zpěváci vtipně i nevkusně svými klipy reagují na karanténu

Výjimkou samozřejmě nejsou ani zpěváci a hudebníci, kteří se k nastalé situací staví po svém a vysílají do éteru videa tak či onak komentující aktuální dění.

Písničkář Xindl X přišel s klipem Něco je ve vzduchu, předznamenávající novou desku, kterou Ondřej Ládek hodlá příští rok pokřtít v O2 areně.

V písničce není nikde explicitně řečeno, že by se týkala koronaviru, ale mezi řádky textu není těžké vyčíst, že se zabývá momentální situací. „Něco je ve vzduchu, ač nedýchá se lehce, teď když se leckdo z nás do ulity svý stáh, věříš, že tyhle dny jsou možná jenom lekce, jó něco je ve vzduchu a není to jen strach“, zpívá v ní Xindl X. „Pokusil jsem se shrnout svoje pocity z této podivné doby, v níž jsme se všichni ocitli.



Na jedné straně zvykání si na svá domácí vězení a na všudypřítomný strach šířený z médií, na druhé straně ta obrovská sounáležitost, kterou mezi lidmi cítím,“ vysvětluje písničkář a dodává, že vidí světlo na konci tunelu a sklání se před zdravotníky a dobrovolníky, kteří šijí roušky a pomáhají seniorům.

Xindl X není jediným, kdo svým fanouškům chce prostřednictvím „rouškových“ či domácích klipů předat trochu té síly a naděje. Někdy je to celkem v pořádku, viz třeba Annu K. a její doma pořízená videa k písním Prokřehlá nebo Vždycky se budeme znát.



Jistou dávku půvabu a vtipu má i klip Kvůli tobě zpěvačky a herečky Ivany Korolové, který vznikl tak, že řečená na počátku karantény oslovila své fanoušky a kamarády, aby natočili cokoliv, co se v souvislosti s touto písničkou napadne. Autorské duo Marika Šoposká (text) a Armin Effenberger (hudba) dodalo svěže znějící elektropopovou hitovku, která obstojí i mimo „covid“ kontext.

Ne vždy se ale takto zadařilo. Někteří pěvci narážejí v jistě bohulibé snaze vypustit ven nějaké to povzbuzující sdělení, na silné mantinely svých schopností a možností. Odstrašujícím příkladem budiž „motivační song“ Jako by byl náš poslední Pavla Callty a Evy Burešové.



Nevydýchatelná a přeslazená nálož falešného „superstar“ optimismu vyvolává spíš depresi, kterou je nejlépe vytlouct z těla nějakým nekompromisním očistným nářezem Podobné pocity navozuje podobně obludné video slovenského rapera Kaliho s názvem Baví nás. I tento klip by měl podle slov tvůrců hlavně nadopovat silou do dalšího boje se zákeřnou chorobou. Hudebně, „pěvecky“ i textově ale jde o natolik obludnou záležitost, že se chce hlasem křičet: Ne, nebaví!

Když už nějakou nálož optimismu od slovenských sousedů, pak raději kapelu Vidiek a jejich píseň Hrajte trubky, na jejímž vzniku se podíleli Boban a Marko Marko Markovićové, díky čemuž zní jak balkánská dechovka z filmů Emira Kusturici.

Obrazový doprovod je pak v duchu toho, jak si lze doma „zablbnout“, když nemůžete pořádně ven. „Naschvál jsme tomu viru ukázali, že hudba je silnější a musí nás bavit i teď. Prostě jako by se nic nedělo,“ říká zpěvák Ján Kuric.