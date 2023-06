VIDEO: Paľo Habera nazpíval píseň k letní romanci. Točila se i v Africe

„Hudba k té písni vznikla před filmem, text jsme ale upravovali tak, aby seděl k celého jeho myšlence. Vystřídali jsme i několik názvů,“ prozradil slovenský zpěvák během natáčení.

Spolupráce vznikla díky jeho přátelství s producentem filmu Peterem Núñezem. „Společně jsme natočili několik videoklipů i první tři ročníky slovenské Superstar,“ dodal.

Film Nikdy neříkej nikdy vypráví o Nadě a Petrovi v podání Kostkové a Maštalíra, kteří se právě rozvádí se svými partnery. Petrova manželka je lékařkou na misích v Africe a jejich vztah trpí dlouhým odloučením, z Nadina muže se zas vyklubal záletník.

Oba hrdinové do sebe nejdříve narazí, a to doslova: autem. Pak se ale začnou čím dál častěji střetávat i ve skutečném životě. Což pozmění nejen jejich osudy, ale také životy lidí okolo.

Emotivní natáčení

Ve filmu, který režíruje Braňo Mišík, si dále zahrají Marek Majeský, Pavla Tomicová, Ondřej Sokol, Hana Holišová nebo Erika Stárková.

Režisér videoklipu Vítek Pokorný k africké části natáčení prozradil: „Shodou okolností jsem v Africe zrovna natáčel jiný projekt, takže to byla trochu náhoda, že jsem se k filmu dostal. Přeletěli jsme během 24 hodin z jedné strany Afriky na druhou do Nairobi. Do dětské nemocnice a školy pro sirotky a děti z ulice. Natáčení bylo velice emotivní, v klipu se proto objevuje spousta scén z Afriky. Natáčení tady ve Stromovce už vnímám jako odměnu.“

Film Nikdy neříkej nikdy vznikal téměř dva roky, štáb natáčel i v africké Keni a poslední klapka padla letos v zimě.

„Kvůli posledním obrazům jsme čekali na zimu a na sníh. Když jsem se nakonec měla vrátit na místo činu, které mám i s jeho lidmi ráda, cítila jsem až pověstné motýly v břiše,“ vzpomíná na závěr natáčení Kostková.

„Bylo to docela výstižné, protože i naše filmové postavy se vracely tam, kde jim už jednou bylo spolu dobře. V tu chvíli jsem se cítila úplně stejně, jako moje postava,“ dodává.

Snímek od producentů diváckých hitů Všechno nebo nic a Příliš osobní známost přijde do kin 3. srpna.