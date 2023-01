Střídavá péče? Rozhodovat by mělo dítě, není majetek, míní Tereza Kostková

Hrála jste někdy veskrze nesympatickou mrchu?

Nevybavuji si. Ale je možné, že jsem někdy mohla být divákovi veskrze nesympatická, i když jsem hrála kladnou postavu.

Máte nějaké vysvětlení, proč dostáváte zásadně role milých žen?

Divadlo nabízí větší škálu možností, kdežto v televizi a ve filmu producenti a režiséři jdou více po tom, co divák očekává. To ale není nic, co bych někomu zazlívala. Každý herec něco vyzařuje, nějak působí, má jinou fyziognomii. Jít v televizi za každou cenu proti tomu nemusí v celku fungovat. Takže mně přijde logické, že jsem obsazována do určitých rolí. Ne že bych jiné nedokázala nebo nechtěla zahrát, ale cítím, že jiní kolegové v nich působí třeba přesněji. Ovšem v divadle jsem se potkávala s postavami, které jsou zřetelně proti prvnímu dojmu, jaký na lidi dělám. Tam je i větší rejstřík dobového posunu a pestrost žánrů.