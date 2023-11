Kapela Team v čele s Palem Haberou příští rok na turné oslaví stovku

Na posledním turné v roce 2019 slovenská skupina ohromila hudební kritiky i fanoušky skvělou show, která si v ničem nezadala s předními světovými interprety.

Na koktejl výpravné scény, poctivé a kvalitní muziky, pestrobarevných projekcí i ostrovtipu Pala Habery, se fanoušci mohou těšit i tentokrát. Kapela se již na konci minulého turné rozhodla, že spolu se svými fanoušky oslaví stovku – Haberovy šedesátiny a čtyřicet let trvající kariéru skupiny Team. Covidová opatření a nařízení ale bohužel byla proti. O to více si však toto výročí chce skupina užít se svými fanoušky nyní. Team chystá zbrusu novou show, kde nebudou chybět všechny starší hity, které shrnují to nejlepší z čtyřicetileté tvorby.

Skupina Team je pověstná tím, že s koncerty šetří. Když už ale vyrazí na turné, stojí to za to. Habera & Team Tour 100 se začne 2. května 2024 v Pardubicích, dále jsou na programu vystoupení v Českých Budějovicích, Brně, Zlíně a Třinci. Po koncertech v Česku se Team v létě přesune na slovenské amfiteátry a narozeninové turné vyvrcholí předvánočními koncerty v listopadu a prosinci v Praze, Ostravě a Bratislavě.

Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal, přičemž k mání budou i VIP balíčky, jejichž majitelé se mohou těšit na nejlepší místa, přednostní vstup do haly a osobní setkání s hudebníky v zákulisí.