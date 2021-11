PŘEHLEDNĚ: Ministerstvo kultury vydalo opatření pro návštěvu uměleckých představení

1 Vstup jen s očkováním či po nemoci

Při vstupu na kulturní akci musí návštěvníci buď doložit certifikát o prodělaném očkování, nebo předložit potvrzení o prodělání onemocnění (dále jen ON) v posledních 180 dnech. Platí povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech.

RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin bude možné doložit pouze u osob do 18 let, u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci a u osob očkovaných proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), neuplynulo 14 dní. Děti do 12 let nadále žádné potvrzení předkládat nemusejí.



2 Zákaz vstupu s příznaky

Pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté je opět nutné doložit certifikát o očkování, případně potvrzení o prodělání nemoci. Dále platí zákaz účasti na akci osobám, které vykazují klinické příznaky, případně dojde-li na to, že má být v jeden čas přítomno na akci více než dvacet diváků a nesplňují podmínky pro vstup, případně nejsou schopni jejich splnění na místě prokázat.

S výjimkou dětí do 12 let se splnění podmínek nevyžaduje pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní účastníci těchto akcí. Organizátor akce musí při vstupu provádět kontrolu opatření a vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující musí být nejméně dva metry.

3 Maximum je 1000 osob

Podmínky pro konání jiných veřejných nebo soukromých akcí vyžadují doložit ON, na akci může být přítomno 1000 osob a platí rovněž zákaz vstupu pro osoby s klinickými příznaky, případně ty, které nejsou schopny doložit potřebná potvrzení.

Splnění podmínek se nevyžaduje u dětí do 12 let, dále platí, co bylo uvedeno v předchozím bodě o akci v rámci vzdělávání výhradně pro žáky a studenty jedné školy, a také pokud jde o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za určených podmínek, jde-li o účast na svatbě či pohřbu do 30 osob.

Činnost pěveckých sborů lze organizovat za dodržení podmínek ON, dále za předpokladu, že ve skupině je nejvýš 50 osob a jsou mezi nimi dodržovány rozestupy minimálně 1,5 metru. Organizátor pěveckého sboru si musí vést evidenci účastníků po dobu 30 dnů.

4 V muzeích a galeriích rozestupy

Při vstupu do muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů a zámků a kulturních objektů platí povinnost dodažovat rozestupy 1,5 metru, pokud nejde o osoby ze společné domácnosti nebo žáky či studenty jedné školy, dále platí zákaz účasti na skupinové prohlídce osobám, které vykazují klinické příznaky a nedoloží ON. U skupinových prohlídek v počtu nad 20 osob je nutné doložit ON – kontrolu provádí organizátor.

5 Nejvýš šest lidí u stolu

Podmínky pro konání hudebních, tanečních akci, společenských klubů a diskoték stanovují při vstupu doložit ON, všichni návštěvníci jsou usazeni, mezi stoly nutno dodržet 1,5 m s výjimkou osob sedících u jednoho stolu. Platí dále, že u jednoho stolu může sedět maximálně šest lidí s výjimkou členů společné domácnosti.

Provozovatel nesmí do provozovny pustit více osob, než je v prostorech provozovny míst k sezení. Uvnitř i venku je nutné udržovat rozestupy 1,5 metrů včetně čekací zóny. Dále je povinen zajistit u vstupu do vnitřních i vnějších prostor desinfekci na ruce a dezinfikovat stoly i židle po každém návštěvníkovi.

Vzdálenost zákazníků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující musí být nejméně dva metry, provozovatel musí zajistit pravidelnou cirkulaci vzduchu a také zajistit informování zákazníků o podmínkách u vstupu do provozovny.

6 Není povinnost vracet vstupné

Pořadatelé uskutečněných kulturních akcí nejsou povinni vracet vstupné osobám, které nejsou schopné doložit splnění podmínek dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Tyto osoby se se svým nárokem na vrácení vstupného mohou obracet na Ministerstvo financí. V případě zrušení kulturní akce by pořadatel měl vstupné vrátit a zároveň se může obrátit s žádostí o náhradu škody na Ministerstvo financí.