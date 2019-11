Queenie je víc než revival. Hudební divadlo míří do O2 areny i do světa

Odehráli přes 1200 koncertů v Česku i v zahraničí, za posluchači cestovali do Skandinávie i do Vietnamu. Vystupovali například na slavném Montreux Jazz Festivalu ve Švýcarsku nebo na narozeninách britské královny Alžběty II. Jsou považováni za jednu z nejlepších kapel hrajících hity nabitý repertoár Queen na světě.

Letos na jaře se předvedli i v největší české hale, když je do O2 areny na své tři koncerty přizval Leoš Mareš. A příští rok v květnu ovládne skupina vedená zpěvákem a hercem Michaelem Kluchem vysočanskou arénu znovu, tentokrát s vlastní show nazvanou Queen Relived. Slibuje, že půjde o unikátní představení přesahující škatulku „revival“.

„To, co děláme, je hudební divadlo. Máme autentické nástroje, písně, hrajeme v původních tóninách, nosíme dobové kostýmy a na jevišti jsme každý ve své roli. Nejde o imitaci, my jednoduše hrajeme Queen,“ říká Kluch, pro kterého je role charismatického showmana Freddieho Mercuryho osudová.

Vedle Queenie ji přijal také v Divadle Radka Brzobohatého v muzikálu Karla Janáka nazvaném Freddie. Byl za ni dokonce nominován na cenu Thálie.

Bez charakteristického předkusu

„Když jsem jeho roli studoval, tak jsem poslouchal spoustu písniček, sledoval záznamy koncertů. Musíte si vzít něco, co toho člověka charakterizuje. Nekopírujete ho důsledně, musí to být přirozené,“ prohlásil v pořadu Za scénou a dodal, že žádnou pomůcku imitující Mercuryho slavný předkus používat neplánuje. Trpělo by tím totiž to nejdůležitější – zpěv.

Sázka na pódiovou show Jevištní prezentace koncertů v O2 areně 15. a 16. května by měla být v kontextu dosavadních vystoupení Queenie přelomová. O vizuální stránku se postará věhlasný stage & show designer Martin Hruška, který má za sebou spolupráce s hvězdami české i světové scény. Podílel se na koncertech Marpa, Leoše Mareše nebo Lucie, ale o jeho služby měli zájem i AC/DC, Nazareth nebo Madonna.

Kluch, který má za sebou například i hlavní roli v muzikálu Touha Mirjam a Dana Landových, pracoval v začátcích kapely v bance a hraní pro něj bylo spíše volnočasovou aktivitou. Dnes se nejvíc věnuje právě Queenie a také podnikání. S kapelou vystupovali také v několika televizních show, včetně Česko Slovensko má Talent nebo polské obdoby Mam Talent.



Svým originálním pojetím, kterému říkají „hudební divadlo“, vybočili z řady revivalů a pronikli do zahraničí. Jedním z milníků pro ně bylo v roce 2008 pozvání Petera Freestona na Mercuryho memorial do švýcarského Montreux. O jedenáct let později zde vystoupili na slavném Montreux Jazz Festivalu, kde v osmdesátých letech hráli i Queen.

Velkou fanouškovskou základnu mají také ve skandinávských zemích. Aktuálně cestují se sérií koncertů po Švédsku, kam se vracejí opakovaně.

Na vlně filmového úspěchu

Už tak velký zájem o hudbu kultovní britské rockové formace Queen, od jejíhož založení uplyne příští rok půl století, začal ještě růst po uvedení loňského filmového trháku Bohemian Rhapsody. Snímek režírovaný Bryanem Singerem a Dexterem Fletcherem byl oceněn čtyřmi Oscary, sošku si odnesl i Mercuryho představitel Rami Malek v kategorii Nejlepší mužský herecký výkon.

„Velice se mi líbí, jak Malek dokázal Mercuryho ztvárnit v rovině mluveného slova. Byl velmi blízko, tak, jak ho známe z interview. Tu iluzi udělal velmi podařenou,“ ocenil Kluch.

Co nejvěrněji přiblížit Queen a Mercuryho nové generaci fanoušků se s kapelou pokusí na dvou unikátních koncertech v O2 areně. Ten první, naplánovaný na 15. května, se blíží k vyprodání, druhá show byla přidána na následující večer. „Věříme, že zážitek z koncertů bude takový, jako kdyby skutečný Freddie Mercury zpíval se svou kapelou v době své největší slávy, ale s tou nejlepší technikou 21. století,“ láká zpěvák.

Pokud se vše podaří, půjde teprve o začátek, V budoucnu by totiž Queenie se show Queen Relived vyrazili také na světové turné.