Nine Inch Nails poskytli zdarma ke stažení dvě nová alba

Kapela Nine Inch Nails, kterou momentálně tvoří dvojice Trent Reznor a Atticus Ross (mimo jiné autoři hudby k filmům Muži, kteří nenávidí ženy, Sociální síť, Zmizelá nebo V pasti), poskytla svým fanouškům zdarma ke stažení dvě nová alba. Jde o pokračování projektu Ghost, konkrétně Ghost V: Together a Ghost VI: Locusts. Celkově jde o dvě hodiny nové hudby, kterou si můžete opatřit na stránce www.nin.com.



Podle slov kapely jde o muziku, která by měla pomoci přečkat těžké časy v době karantény. „Hudba nám vždycky pomohla a pomůže dostat se přes všechny strasti a chmury. Ať už ji tvoříme nebo jen posloucháme. Možná jste na tom teď dost špatně, možná ne, ale to je jedno. Tady máte nálož naší nové muziky. Těšíme se, až vás znovu uvidíme, držte se. S láskou Trent a Atticus,“ stojí na webu Nine Inch Nails.



Další nálož hudby, kterou si v době karanténě můžete stáhnout zadarmo, případně za jakoukoliv vámi stanovenou cenu, nabízí vydavatelská firma Artoffact Records. Na stránkách https://artoffact.com najdete alba od kapel Apoptygma Berzerk, Front Line Assembly, Chrysalide, Actors, 3TEETH a mnohých dalších.



V návazosti na nouzový stav uvolnila svoje nahrávky i francouzsko-finská death rocková kapela Virgin In Veil. Krom nich si můžete za vámi stanovenou cenu, tedy i zadarmo, pořidit debutové EP projektu Wild Roses Of Winter, který tvoří právě členové Virgin In Veil.



„Snažte se, prosím, zdržovat se co nejvíc doma, abychom zpomalili šíření viru. Zpřístupnili jsme naši diskografii, snad vám to pomůže se trochu doma zabavit,“ říká Jacques Saph.



Trochu vzpruhy do těžkých časů nabízí dle vlastních slov i slovinský producent a skladatel Wulf, který momentálně pod hlavičkou projektu NeuroAxis produkuje ambientní, chilloutovou hudbu, jako stvořenou pro chvíle klidu a rozjímání. Na jeho bandcampovém profilu si nyní můžete za vámi zvolenou sumu (tedy i zcela zdarma) pořídit tři nové skladby



Kromě hudby si v omezeném provozu můžete zcela legálně zdarma pořídit i audioknihy. Vydavatelství Supraphon odstartovalo akci s názvem Radost z poslechu, v rámci níž každý týden nabídne na stránkách supraphonline.cz zdarma ke stažení několik audioknih.



Zatím jsou k mání klasiky jako Vinnetou v přednesu Borise Rösnera, Petra Kostky, Rudolfa Hrušínského a Radoslava Brzobohatého, Robinson Crusoe načtený Jiřím Adamírou, Jaroslavem Kepkou či Ladislavem Peškem, dále humoristický bestseller Tři muži ve člunu ve skvělém podání Miroslava Horníčka nebo Vraždy v ulici Morgue od Edgara Allana Poea, které načetl Jiří Langmajer.



Pro děti tu jsou pohádky Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena, například O Budulínkovi, Čert a Káča, O perníkové chaloupce nebo Jak se Honzík učil latinsky.