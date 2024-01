VIDEO: Sobecký Justin Timberlake láká na upřímnou a zábavnou desku

Popovou písničku se soulovým nádechem společně s Timberlakem napsali Louis Bell, spolupracovník Taylor Swift a Post Malonea, Cirkut, který je podepsaný pod hity Maroon 5 a The Weeknda, a Theron Tomas. Videoklip režíroval Bradley J. Calder.

Společně s dalšími písněmi ji uslyšíme na desce Everything I Thought It Was, což bude šesté Timberlakovo sólové řadové album a vyjde šest let po předchozím Man On The Woods.

V loňském roce se Justin Timberlake představil jako jeden z dabérů animovaného filmu Trollové 3, na jehož soundtrack nazpíval společně s bývalými členy ’N Sync skladbu Better Place. Spolupracoval také se zpěvačkou Nelly Furtado s producentem Timbalandem na singlu Keep Going Up.

V lednu roku 2024 pak Timberlake zveřejnil upoutávku na nové album, kterou namluvil herec Benicio del Toro, po jehož boku hrál v kriminálním thrilleru Ještěr z produkce Netflixu.

Co se chystaného alba týče, máme podle zpěvákových slov očekávat upřímnou, „zatraceně zábavnou“ a svou dosud nejpřímočařejší nahrávku.

Justin Timberlake dosud prodal více než 54 milionů alb a 63 milionů singlů. Dalších 70 milionů desek prodal coby člen ’N Sync. Je držitelem deseti cen Grammy a čtyř cen Emmy. Jeho skladba Can’t Stop the Feeling! z filmu Trollové byla v roce 2017 nominována na Oscara za nejlepší původní píseň.

Hrál ve filmech V řetězech, v životopisném dramatu o Marku Zuckerbergovi Sociální síť, sci-fi thrilleru Vyměřený čas, v hudební komedii bratří Coenů V nitru Llewyna Davise nebo ve snímku Woodyho Allena Kolo zázraků.