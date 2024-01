Zemřel bývalý bubeník kapely Scorpions. Jamesi Kottakovi bylo 61 let

Ještě předtím než se stal členem Scropions, vystřídal mnoho metalových a rockových kapel. Hrál například s kapelou Nut House, Buster Brown, Mister Charlie nebo Wild Horses. Vedle „Štírů“ byla jeho nejznámějším působištěm hardrocková kapela Kingdom Come, která se klaněla odkazu Led Zeppelin.

Nahrál s ní úspěšná alba Kingdom Come (1988) a In Your Face (1989). Odešel po neshodách se zpěvákem Lennym Wolfem, dva roky pak působil v glamrockové skupině Warrant a v roce 1996 kývl na nabídku Scorpions. V jejich řadách vydržel dvacet let a prvním albem, na němž se podílel, je experimentální Eye II Eye z roku 1999. Naposledy jeho bicí znějí na desce Return To Forever (2015).

Za jeho vynuceným odchodem se Scorpions stály problémy s alkoholem. Po vyhazovu se nepříliš úspěšně snažil obnovit slavnou značku Kingdom Come. Zejména v posledních letech často kvůli „zdravotním problémům“ vynechával koncerty.

„Nechci o nich moc mluvit, ale snaží se vyřešit si nějaké své osobní zdravotní problémy,“ komentoval to zpěvák Keith St. John, který v Kingdom Come nahradil Lennyho Wolfa.

Sám James Kottak na toto téma v roce 2022 pohovořil ve smyslu, že by rád prohlásil, že je šest let čistý, ale takto že to v jeho případě nefunguje. „Jsou dny, kdy nepiju, jsou ale i kdy, kdy si prostě dám,“ přiznal.