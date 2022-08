Květiny ano, dary ne. Veřejnost se v Kalichu rozloučí s Hanou Zagorovou

Pietní událost hostí divadlo, které už delší čas na 16. září chystá premiéru nového muzikálu Biograf láska. V novince zazní celkem čtyřiadvacet písní z repertoáru zesnulé Hany Zagorové.

„Příchod bude organizován Jungmannovou ulicí směrem od Národní třídy. Na místě a u výstupů z metra bude pořadatelská služba, která bude organizovat frontu. V 11 hodin se otevře do sálu, kterým budou návštěvníci plynule procházet. Bude možno zanechat květiny,“ uvedl mluvčí scény Jaroslav Panenka.

„Prosíme návštěvníky, aby nepřinášeli dary. Fotografování v sále nebude z pietních důvodů povoleno. Odchod pak bude zpět do Jungmannovy ulice směrem Vodičkova,“ doplnil mluvčí.

V divadle se lidé budou moci podepsat do kondolenční knihy. Sál zůstane otevřen až do 17 hodin. Květiny následně organizátoři převezou na improvizované pietní místo u vyšehradského hřbitova, kde budou vystaveny až do sobotního večera. „I sem se bude možné přijít symbolicky rozloučit s Hankou a případně i zapálit svíčku,“ dodal Panenka.

Rodina se s Hanou Zagorovou, která zesnula v pátek 26. srpna, rozloučila už v úterý v malostranském kostele sv. Tomáše. Vedle zpěvaččina manžela Štefana Margity a sestry Evelyn Bečvaříkové dorazili například Dagmar Havlová, Jiřina Bohdalová, Lucie Bílá, Aleš Háma, Josef Polášek či Adam Plachetka. Uspořádat soukromý obřad místo klasického pohřbu se prý Margita rozhodl na základě přání samotné Zagorové.