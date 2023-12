Šanci na účast na Eurovizi 2024 mají Lenny, Tom Sean nebo kapela MYDY

České národní kolo se bude konat v pondělí 4. prosince od 20:15 v pražském klubu Roxy a živě vysílat ho bude ČT art. Zhlédnout ho bude možné i na iVysílání České televize a na oficiálním YouTube kanálu Eurovision Song Contest. O vítězi a českém reprezentantovi rozhodne online hlasování skrze aplikaci. Večerem provede Adam Mišík.

Úvod národního kola nabídne vystoupení skupiny Lake Malawi s písní Friend Of A Friend a We Are Domi s písní Lights Off, a to jako připomenutí tuzemských zástupců ve finálovém kole Eurovize v letech 2019 a 2022.

V přímém přenosu vystoupí všech sedm semifinalistů národního kola. Každého ze soutěžících představí předtočený medailonek s rozhovorem vedeným Cesárem Sampsonem, bývalým reprezentantem Rakouska, který se ve velkém finále umístil na třetím místě.

Aiko

Aiko, vlastním jménem Alena Shirmanova, se narodila v Moskvě, následně se s rodiči přestěhovala do Česka, kde vyrostla; v posledních letech žije a působí v Londýně. V roce 2018 se zúčastnila soutěže Česko Slovenská SuperStar a dostala se do semifinále. Ve stejném roce debutovala EP s názvem Aiko, o dva roky později vydala album Expiration Date a letos se připomněla deskou Fortune’s Child. Koncertovala i v zahraničí na hudebních festivalech Sziget, Waves Vienna nebo Sofar Sounds Budapest. V Česku vystoupila třeba na festivalu Praha žije hudbou.

Elly

Pod pseudonymem Elly se skrývá Eliška Tunková, zpěvačka a skladatelka. Vydala několik singlů, například Are You There, People nebo High Speed, což je společná píseň s Benem Cristovaem, českým reprezentantem Eurovize 2020 a 2021. V roce 2023 vystoupila na pražském festivalu Metronome.

Gianna Lei

Gianna Leilani Rivolova alias Gianna Lei je rodačka ze Švýcarska, ale vyrostla v Česku. Na hudební kariéře pracovala už během středoškolských let, studovala hudební produkci v Praze a také na Abbey Road Institute. Její debutový singl Falling Through byl zařazen do projektu BBC Introducing London, dále vydala písně Mind Reading, Tie-Dye nebo aktuálně Good Deal.

Lenny

Další účastnicí je Lenny, neboli Lenka Filipová ml. Dcera zpěvačky Lenky Filipové, s níž nazpívala song Samotní nejsme nic, který zněl v seriálu Kukačky. Vystudovala skladbu na londýnském Modern Music Institute. Vydala tři alba, v roce 2021 se umístila na šestém místě v anketě Český slavík a její song Hell.o má na YouTube přes deset milionů zhlédnutí. Jejím partnerem je raper Marpo, z nímž nazpívala duet Easy. Natočila baladu Lithium, kterou produkoval Mike Shinoda z kapely Linkin Park.

MYDY

O diváckou přízeň se bude dále ucházet kapela MYDY v sestavě Žofie Dařbujánová (zpěv), Mikuláš Pejcha (saxofon), Jan Drábek (baskytara), Ondřej Slánský (kytara) a Nèro Scartch (syntezátory).

Skupina vznikla v roce 2012 pod názvem Mydy Rabycad, od roku 2019 funguje pod zkráceným jménem. Věnuje se kombinaci glamu, elektronické hudby a elektroswingu. Vydala pět alb, představila se na festivalu v anglickém Glastonbury. Nepřehlédnutelná rusovlasá zpěvačka Žofie se pod pseudonymem Žofie Dares věnuje také sólové dráze.

Tom Sean

Herec a zpěvák Tom Sean, celým jménem Tomas Sean Pšenička, se narodil v irském Dublinu, ale pak se s rodiči přestěhoval zpět do Česka. Hudebně je činný od roku 2018: vydal několik singlů a co se herectví týče, viděli jsme ho v seriálech Specialisté, Chlap, Táta v nesnázích, Sex O’Clock, Ordinace v růžové zahradě a dalších. Jeho starší bratr je zpěvák, herec a moderátor David Gránský.

Tomas Robin

Sedmičku pomyslně uzavírá Tomáš Červinka vystupující pod uměleckým jménem Tomas Robin. Působil v kapelách We On The Moon a The Lighthouse Journey, v květnu vydal singl Same Pages jako Tomas Robin. Od té doby vydal několik dalších skladeb a zúčastnil se songwriting campů, což hodnotí jako skvělou životní zkušenost.

Hlasování a finále

Hlasování diváků a výběr reprezentanta Česka začne hned po skončení přímého přenosu a bude trvat následujících sedm dní. O nejoblíbenějším interpretovi mohou diváci rozhodnout bezplatně, a to buď v oficiální aplikaci Eurovision Song Contest, nebo na webu České televize.

První mezinárodní semifinále soutěže se bude konat 7. května ve švédském Malmö, druhé kolo semifinále je naplánováno na 9. května. V sobotu 11. května pak diváci během finále rozhodnou o výherci Eurovize.