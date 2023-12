Lence Filipové komunisti Eurovizi zatrhli. Tak to teď zkouší dcera Lenny

V roce 1988 se Eurovize konala v irském Dublinu. Švýcarsko měla tehdy reprezentovat Lenka Filipová s francouzsky zpívanou písní Ne partez pas sans moi. Tehdejší režim jí ale nepovolil vycestovat: komunisté zpěvačce rázně vysvětlili, že není možné, aby zastupovala cizí zemi. Jako náhradnice nastoupila jistá Céline Dion, která soutěž vyhrála a díky tomu odstartovala pozdější úspěšnou kariéru.

„Letos jsem se rozhodla přihlásit já. Těším se, až budu pokračovat v tomto příběhu, ale taky se těším na to, že zkusím zase něco nového,“ říká Lenny a dodává, že představí nový song, o němž si myslí, že patří mezi to nejlepší z její tvorby. Jde o klavírní baladu Good Enough, která pojednává o honbě za dokonalostí.

„Každý člověk o sobě někde ve skrytu duše pochybuje. Jestli je dost dobrý pro danou práci, jestli si zaslouží dané ocenění, jestli nezklamal rodiče nebo své okolí,“ vysvětluje zpěvačka obsah písně.

„Je to moje osobní téma. Nezáleží na tom, jak tvrdě pracuji, na konci dne stejně lehnu do postele a přemýšlím, jestli jsem odvedla opravdu maximum. Jestli si skutečně zasloužím tohle a tamto. Do své muziky ale dávám celé srdce a věřím, že se mi to vyplatí,“ dodává Lenny.