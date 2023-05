Eurovizi čeká druhé semifinále. Vesně přibude dalších deset soupeřů

Druhé semifinálové kolo od 21 hodin odstartuje dánský elektropopový zpěvák a influencer Riley s písní Breaking My Heart.

Následovat bude skladba Future Lover arménské zpěvačky Brunette a poté zástupce Rumunska Theodor Andrei se songem D.G.T. (Off and On). Uzavírat večer bude australská metalová kapela Voyager, která má za sebou koncertování se skupinami jako Epica, Children Of Bodom, Deathstars nebo Queensrÿche.

Ještě než se představí první účinkující, herec Luke Evans, mimo jiné představitel Barda Lučištníka ve filmové trilogii Hobit nebo hraběte Drákuly ve filmu Drákula: Neznámá legenda, dá nahlédnout do historie Eurovize.

Součástí večera bude i vystoupení Music Unites Generations, v rámci něhož zazní tři ukrajinské písně a tři zpěváci zazpívají skladbu Be Who You Wanna Be, kterou doprovodí taneční soubor Podilya.

Desítka vítězných interpretů a kapel se připojí k dosavadní šestnáctce finalistů, mezi něž patří i česká kapela Vesna s písní My Sister’s Crown.

Průvodní slovo bude mít, stejně jako v prvním semifinálovém večeru, moderátorská trojice Alesha Dixon (britská zpěvačka), britská herečka Hannah Waddingham, známá například ze seriálů Sexuální výchova, Ted Lasso nebo z filmového zpracování Bídníků z roku 2012, a ukrajinská zpěvačka Julia Sanina, jejíž kapela The Hardkiss otevírala první semifinálový večer. Ve finále se k těmto třem přidá irský televizní moderátor Graham Norton.