Přivezu vám emotivní rozloučení, slibuje zpěvák David Coverdale

Máte k tomuto albu nějaký zvláštní vztah?

Váže se k němu mnoho vzpomínek. Původně to měla být čistě moje sólová nahrávka. Firma EMI byla spokojená s úspěchem projektu Coverdale and Page, který jsem postavil s bývalým kytaristou Led Zeppelin, a přišla s myšlenkou, že bych mohl nahrát sólové album. Pak ale usoudila, že by bylo lépe to vydat pod hlavičkou Whitesnake. Je tedy fakt, že některé písničky jsou hodně ve stylu Whitesnake.



David Coverdale & Whitesnake zní trochu jako kompromis.

Ano, je to kompromis. Chtěla to tak firma, aby se deska lépe prodávala v Americe. Ale nedá se to považovat čistě za album Whitesnake. Každopádně tím, že jsme ho zremixovali a zremasterovali, blíží se mým tehdejším představám o zvuku. Máme z toho dobrý pocit, fandové taky a nemůžu věřit, že je to už dvacet pět let, co tahle deska vyšla.



Souhlasím s tím, že nová zvuková podoba desce velmi sluší. Zní tedy tak, jak jste chtěl?

Velmi se tomu blíží. Ještě bych k tomu chtěl podotknout, že takovou zvukovou péči bych chtěl dát i dalším deskám Whitesnake. Teď je to možné, protože mám pod kontrolou všechna autorská práva. V době, kdy jsme pracovali na Restless Heart, jsem byl do značné míry limitovaný managementem.

Teď už je všechno čistě v mých rukou a mohu konečně naše desky vydat v nových podobách, aby zněly dynamicky a nadčasově. Už jsme takhle udělali třeba Slip Of The Tongue, která v nové podobě zní taky mnohem lépe a čerstvěji. Starší desky Whitesnake se zvukově dost liší a já bych jim touto cestou chtěl vtisknout kompaktnější podobu. Prostě aby naše diskografie tvořila jakýsi celek. Samozřejmě při zachování tehdejší atmosféry.



Příští rok v červnu vystoupíte v Praze v rámci turné Whitesnake na rozloučenou. Co stálo za vaším rozhodnutím přestat s koncertováním?

Předně bych chtěl upřesnit, že ono „farewell“ v názvu turné značí, že už nebudou velké koncerty Whitesnake s Davidem Coverdalem za mikrofonem. Všechno je to čím dál obtížnější, teď ještě navíc ztížené situací s covidem, I z toho důvodu jsme před časem do kapely vzali nového zpěváka Dina Jelusicka, který je skvělý.

Jinak můžu říct, že to turné bude hodně, hodně emotivní. Mezi Whitesnake a našimi fanoušky bylo vždycky velmi silné pouto, takže o to silnější zážitek to bude. To mohu slíbit už teď. Už sice nezvládám koncertní zápřah, ale muziku mám v srdci pořád, na tom se samozřejmě nic nemění. Na rok 2023 plánuju výroční box alba Coverdale and Page a v tom roce bude taky padesáté výročí mého příchodu do Deep Purple, takže mám spoustu plánů.



Rád slyším, že dojde na reedici vaší společné desky s Jimmym Pagem.

S Jimem jsme to probírali na mé narozeninové oslavě. Pracovat s ním tehdy na albu pro mě byla čest, je to skvělý člověk, výborný skladatel a o jeho hráčských dovednostech se ani bavit nemusíme. Na remasteru alba už pracujeme v mém domácím studiu a zní to vážně skvěle, ohromně masivně. Už se moc těším na to, až to všichni uslyší.