Hněv, punk, ale i pop a Shalom. Rok 2024 nabídne nová alba všech žánrů

Zatímco Peter Gabriel se na sklonku roku 2023 pochlapil a delší dobu slibované album I/O skutečně vydal, již také několikrát avizovaná a fanoušky The Cure toužebně vyhlížená novinka s názvem Songs Of A Lost World je stále v nedohlednu. A to prosím předák Robert Smith kromě ní před časem sliboval i noiseovou sólovku. A abychom si gotikou prolezlé kultovní kapely odbavili jedním vrzem vrat od hřbitova, tak naprosté ticho po pěšině je o případném dalším albu Fields Of The Nephilim – přitom zatím (?) poslední řadovka Mourning Sun vyšla v roce 2005 – a co se týče jistého pana Eldritche a jeho The Sisters Of Mercy, tam nedoufá ani největší optimista.

Tohle jsem já, tady a teď

Soustřeďme se raději na to, co nás příští rok opravdu čeká. Hned v lednu vyjde druhá část projektu Post Human metalcoreových tahounů Bring Me The Horizon. Ponese podtitul Nex Gen, a pokud bude stejně pestrá, zábavná a žánrová dogmata neřešící jako předchůdce Survival Horror, máme se na co těšit.

Na své si přijdou také fandové neopunkových Green Day. Po čtyřech letech od předchozího počinu Father Of All Motherfuckers vyjde 19. ledna deska Saviors hned s patnácti skladbami. Hovořit se dozajista bude také o albu Vultures, což je společná nahrávka kontroverzního umělce Kanye Westa a rapera Tyrona Williama Griffina Jr., známého jako Ty Dolla Sign. Koncem ledna se také s druhou deskou připomene kapela The Smile, v níž figurují dva členové Radiohead, konkrétně zpěvák Thom Yorke a kytarista Jonny Greenwood. Album ponese název Wall Of Eyes.

S novou deskou se příští rok přihlásí také zpěvačka Jennifer Lopez. Album This Is Me... Now navazuje na nahrávku This Is Me... Then z roku 2002 a doprovodí ho dokumentární film This Is Me... Now: The Film, který bude k vidění na Amazon Prime. Podílel se na něm i zpěvaččin manžel, herec a režisér Ben Affleck.

Měsíční hudba Coldplay

V březnu se fandové britské metalové legendy Iron Maiden dočkají nového sólového alba zpěváka Bruce Dickinsona. Ponese název The Mandrake Project a nepůjde jen o shluk písniček, nýbrž o konceptem svázaný počin.

S novinkou nazvanou Blue Electric Light se ohlásí rovněž zpěvák, skladatel, kytarista a příležitostný herec Lenny Kravitz, zpěvačka Sheryl Crow – koncem března vydá album Evolution – nebo britští metaloví miláčci festivalových pódií While She Sleeps, jejichž chystaný počin se bude jmenovat Self Hell. Během roku 2024 dále vyjdou nová alba kapely Coldplay (Moon Music), zpěvačky Duy Lipy, společný počin Eda Sheerana se zpěvákem J Balvinem nebo skupin Korn či Nightwish.

Černá hymna vyděděnců

Co se tuzemské hudby týče, koncem ledna 2024 vydá kapela Dymytry druhé anglicky nazpívané album Five Angry Men, na němž bude znít hlas zpěváka Alena Ljubiće. Pilotní singl Everything Is Black, což je do angličtiny přeložená skladba Černá je metal z alba Pharmageddon, už je ke slyšení. Skupina ho označila za hymnu všech vyděděnců, o desce samé hovoří jako o svém nejpestřejším počinu, který fandy dozajista překvapí.

Pro úplnost dodejme, že s Dymytry se nedávno rozešel zpěvák Jan Protheus Macků, který se nadále hodlá věnovat sólové kariéře, odlišné od zvuku kapely. Na jeho místo přišel Václav Noid Bárta, který před časem společně se členy Dymytry Jiřím Urbanem ml. a Milošem Meierem působil v kapele REDone, později přejmenované na Noid. Byl také frontmanem nu-metalové skupiny Dolores Clan čili nejde o až tak překvapivou volbu, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Co přijde po Kaťatech

U příležitosti 30. výročí vydání minialba Olympictures vyjde v reedici počin, na němž dvojice Shalom, tedy Petr Muk a Petr Kučera z tehdy kultovní kapely Oceán vzdala roku 1993 prostřednictvím několika coververzí hold skupině Olympic. A když už je řeč o této tuzemské stálici, neúnavný mozek a duše kapely Petr Janda podle svých slov pracuje na následníkovi alba Kaťata. Jak prozradil v rozhovoru pro iDNES. CZ, polovinu písniček už má hotovou, na zbytku musí ještě zapracovat, aby byl stoprocentně spokojen. Výsledku bychom se mohli dočkat také v roce 2024.

Album chystá rovněž kapela Chinaski, ale v jejím případě nepůjde o novou řadovou desku, ale kolekci znovunahraných starších věcí v novém hávu.

„Dospěli jsme a cítíme, že některé písně, které jsme v minulosti nahráli, bychom dneska zahráli jinak, mnohem líp a něco v nich změnili. Proto na začátku roku 2024 vyrazíme do britských studií Rockfield, kde je nahrajeme znovu. Těšit se můžete třeba na novou Drobnou paralelu nebo na nově nahranou naší vůbec nejstarší píseň Punčocháče,“ prozradil frontman kapely Michal Malátný. Album vyjde u příležitosti koncertu v O2 areně letos v prosinci, na němž Chinaski oslaví 30 let od vydání debutového alba.