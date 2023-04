Jím jedno jídlo denně, chci vypadat dobře, říká Chris Martin z Coldplay

Britský muzikant Chris Martin se svěřil s tím, že jí každý den naposledy ve čtyři hodiny odpoledne. Bývalý manžel herečky Gwyneth Paltrowové začal dietu OMAD (one meal a day) dodržovat poté, co se sešel na oběd s Brucem Springsteenem a měl pocit, že jeho o sedmadvacet let starší kolega je fyzicky v mnohem lepší kondici než on.

„Pravda je taková, že od té doby už nevečeřím. Přestávám jíst ve čtyři odpoledne. Naučil jsem se to díky Brucovi Springsteenovi. Měl jsem to štěstí, že jsem k němu šel na oběd den poté, co jsme loni hráli ve Filadelfii,“ popisuje muzikant.

„Držel jsem tehdy opravdu přísnou dietu. Ale říkal jsem si, že Bruce vypadá v mnohem lepší formě než já. A Bruceova manželka mi říkala, že jí jen jedno jídlo denně. Říkal jsem si, no vida, a je to tady! To je moje další výzva. A tak teď jím jen jedno jídlo denně,“ svěřil se Chris Martin v podcastu s názvem Conan O’Brien Needs a Friend.

V roce 2016 zpěvák v jednom z rozhovorů řekl, že drží dietu 6:1, při které jí šest dní v týdnu normálně, ale sedmý den se postí a pije pouze vodu.

„Postím se jeden den v týdnu. Jeden chlapík mi řekl, zkus jeden den nejíst, tvoje tělo ti poděkuje a budeš se cítit lépe. Udělal jsem to a zjistil jsem, že můžu o něco lépe zpívat, a také jsem se naučil být velmi vděčný za jídlo,“ prohlásil tehdy britský zpěvák.

Americký hudebník Bruce Springsteen v minulosti uvedl, že se snaží jíst málo, ale pečlivě si vybírá, co svému tělu dopřeje. Nejraději si dává hovězí steak s hromadou zeleniny.

„Na tom, jak vypadáte, má největší podíl to, co jíte. Je to jen a jen o jídle. Já sám nejím tádné polotovary nebo věci plné éček. Pokud ano, dopřeju si něco takového maximálně jednou za rok, když se spustím. Myslím, že dneska se všichni snaží zaměřit hlavně na cvičení, ale pravda je taková, že je to z devadesáti procent jen o jídle,“ myslí si muzikant.

Také exmanželka Chrise Martina, herečka Gwyneth Paltrowová je známa svým extrémně přísným jídelníčkem. Obvykle večeří kolem čtvrté odpoledne, ráno pak snídá jen čaj a obědvá vývar z kostí se zeleninou.

VIDEO: Chris Martin v podcastu Conana O’Briena (2023):