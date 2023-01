Z hospody na stadiony. Coldplay slaví 25 let od prvního koncertu

Skupinu Coldplay tvoří zpěvák Chris Martin, kytarista a klávesista Jonny Buckland, baskytarista Guy Berryman a bubeník Will Champion. Za pátého člena je označován dlouholetý manažer a kreativec Phil Harvey.

Dala se dohromady na londýnské univerzitě v roce 1996, o necelé dva roky později se poprvé odhodlala před publikum v camdenské hospodě The Laurel Tree. První nahrávky Coldplay vydali u malé firmy, poté podepsali smlouvu s firmou Parlophone, jež jim slíbila uměleckou svobodu. Alba Parachutes z roku 2000 s se prodalo na pět milionů kopií.

Úspěch zaznamenali i v USA, kde získali cenu Grammy a hudební tisk jásal, že našel „spojnici mezi Beatles a Radiohead“. Druhým albem A Rush of Blood to the Head (2002) s hity Clocks nebo In My Place pak Coldplay potvrdili, že nejsou jen krátkodechou atrakcí.

Stále rostoucí úspěch a status globálních superhvězd stvrdili deskou X&Y z roku 2005, které se stalo jedním z nejprodávanějších počinů toho roku. Kapela také vystoupila po boku U2, Madonny či Paula McCartneyho na charitativní akci Live 8.

Teskné a náladotvorné skladby Coldplay sice Britové v jedné anketě vyhodnotili jako nejoblíbenější doprovod k usínání, na druhé straně ale dobře fungují i na koncertech po celém světě. Přesvědčit se o tom mohli čeští fanoušci, před nimiž Martin a spol. vystoupili v září 2012 v zaplněném pražském Edenu. Dnes má kapela v portfoliu devět alb, předloni ale Chris Martin prohlásil, že vydají už jen tři a v roce 2025 s nahráváním nových písniček skončí. „Pak už budeme jen koncertovat,“ prohlásil zpěvák v rozhovoru pro BBC.

Kromě hudby vešli Coldplay ve známost také výzvami k ochraně životního prostředí, přičemž jdou sami příkladem. V roce 2019 například po vydání alba Everyday Life nevyjela na koncertní turné, jak v těchto případech bývá obvyklé. Chris Martin to tehdy zdůvodnil tím, že nechtějí zatěžovat životní prostředí.

