VIDEO: Bratři s horským singlem Rise míří na vrchol

Rytmicky nekompromisní a zároveň masivní jak alpské horské štíty je skladba Rise elektronického dua Bratři. Singl vyšel týden po představení dua na londýnském Electronic: Sound Vision II. Jejich stream vznikl živým koncertem a live 3D projekcí ve spolupráci s prestižním XLAB studiem.



„Tuhle skladbu jsme si přivezli z Alp, každý rok jezdíme s bráchou do jednoho údolí v Tyrolsku. Místní krajina, vysoké hory a čistá příroda jsou pro nás velká inspirace. Vždy v Alpách chceme během tůry vystoupat až na vrchol a ten pocit z horských masivů jsme protli do Rise. Je to přímočarý track, který má tlak od začátku do konce,“ říká Ondřej Veselý, polovina bratrského dua.



„Rise v sobě kombinuje nekompromisní rytmický drive se zajímavými melodickými motivy, které se vším příjemně kontrastují. S jednou pauzou je to energická jízda až do konce, takže se člověk může nechat unášet jako na koncertě,“ doplňuje Jiří Veselý.



K singlu Rise vychází také video, které vzniklo u Státního zámku Valeč a je doplněné projekcí. „Prostředí pro nás hraje vždy důležitou roli a temná místa nás baví,“ říkají Bratři. Singl nese otisk ruky německého producenta Hannese Biegera, který bude podepsán pod debutovým albem, které má vyjít na jaře příštího roku.

„Už je z velké části hotové. Maximálně ho doplní jedna nebo dvě nové skladby. Máme z něj obří radost, naši posluchači se mají na co těšit. Doufáme, že situace bude příznivá a my začneme koncertovat a jezdit po Evropě,“ dodávají Bratři.