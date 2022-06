Vztah s Alešem Brichtou máme stále napjatý, říká Jiří Urban z Arakainu

V jaké atmosféře Schizofrenie vznikala? V porovnání s ryze thrashovým debutem Thrash The Trash jde o propracovanější a techničtější hudbu.

Program Thrash The Trash fungoval už před natočením na desku. Rok jsme ho hráli na koncertech, dodávali jsme do něj nově napsané písničky, a když jsme dostali příslib, že by mohla být deska, postupně jsme je ve studiu u Petra Jandy nahrávali.

Schizofrenii jsme dávali dohromady v obměněném složení. Odešli bubeník Robert Vondrovic a kytarista Dan Krob a nahradili je staronový kytarista Miroslav Mach a bubeník Štěpán Smetáček, což byli a stále jsou vynikající hráči. Takže vznikla tak silná sestava, že materiál, který začala skládat, byl progresivnější a sevřenější než debut. Byli jsme ovlivněni techno-thrashem, jak se tomu tenkrát říkalo. Kapelami jako Voivod, Coroner nebo Queensryche.

Kde se vzal název Schizofrenie?

Vždycky jsme desku pojmenovali po písničce a zároveň jsme si vždycky vybrali mezinárodně srozumitelný titul. Je to naše tradice, které se držíme dodnes. Schizofrenie je úderný název, dá se za něj schovat několik významů, takže proto jsme se pro něj rozhodli.

Už v dobových recenzích se psalo, že vrchol desky je skladba Zlá křídla osamění z pera Štěpána Smetáčka. Vyšla ale jen jako bonus na CD, na vinylu chyběla. Proč jste se tenkrát tak rozhodli?

Přišlo nám, že Křídla jsou tak trochu odjinud. Úplně se ta věc nehodila do celkového konceptu, ale zároveň jsme věděli, že na cédéčku bude, takže jsme neměli pocit, že jsme ji nějak odstrčili. Ona je to dost těžká písnička i pro hraní živě.

Přiznám se, že u skladeb Antikrist nebo Řekni a máš mě jsem měl a dodnes mám problém s texty.

Podle mě se texty u nás trochu přeceňují – v našem ranku zvlášť. Byli jsme thrashmetalová kapela, ne Jaromír Nohavica nebo Karel Plíhal. Šlo nám hlavně o muziku, a kdybychom zpívali anglicky, nikdo by se nad tím nepozastavoval.

Arakain slaví 40 let výročí vzniku. Co chystáte?

Máme za sebou jarní část oslav, 40 let tour I, přičemž druhá část proběhne na podzim. Projekce, ledkové stěny, unplugged okénko, prostě chceme lidem nabídnout co největší zážitek. Vrcholem bude koncert v O2 universum 28. ledna příštího roku. Chceme ho zaznamenat i na DVD.

Budou tam opravdu všichni bývalí zpěváci?

Lucka Bílá a Petr Kolář určitě. Co se týče Aleše Brichty, asi není tajemství, že náš vzájemný vztah není úplně ideální. Nechci to nijak rozmazávat, čili ještě uvidíme.